https://sputnik-georgia.ru/20240118/glava-mid-rossii-prizval-k-pryamomu-dialogu-izrailya-i-palestiny-dlya-uregulirovaniya-285723611.html

Глава МИД России призвал к прямому диалогу Израиля и Палестины для урегулирования

Глава МИД России призвал к прямому диалогу Израиля и Палестины для урегулирования

Полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств насчет палестино-израильского конфликта не будут иметь никакого успеха, заявил... 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T13:08+0400

2024-01-18T13:08+0400

2024-01-18T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти России знают про полузакрытые контакты по палестино-израильскому урегулированию с участием США, Израиля и отдельных арабских государств, но мира можно достичь только прямым диалогом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года.Глава МИД России добавил, что урегулирования можно достигнуть только с помощью прямого диалога, который сейчас необходимо возобновить.Палестино-израильский конфликтИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября превысило 24,4 тысячи, более 61 тысячи человек получили ранения.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.АМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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