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Граждан Грузии задержали по обвинению в убийстве членов греческой мафии
Граждан Грузии задержали по обвинению в убийстве членов греческой мафии
Убийства были совершены весной 2022 года и летом 2023 года 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Двое из пятерых обвиняемых в убийстве членов греческой мафии – граждане Грузии, они были задержаны, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ. Что касается остальных обвиняемых, то еще двое из них находятся за границей и разыскиваются полицией, а один отбывает наказание за тяжкое преступление. По данным правоохранительных органов, обвиняемые стояли за убийствами Янниса Скафтуроса, Василия Рубетиса и Диониса Музакитиса. Яннис Скафтурос был убит в апреле 2022 года, а двое других человек – в июне 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, в мире
Граждан Грузии задержали по обвинению в убийстве членов греческой мафии
18:20 18.01.2024 (обновлено: 18:23 18.01.2024)
Убийства были совершены весной 2022 года и летом 2023 года
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Двое из пятерых обвиняемых в убийстве членов греческой мафии – граждане Грузии, они были задержаны, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ.
Что касается остальных обвиняемых, то еще двое из них находятся за границей и разыскиваются полицией, а один отбывает наказание за тяжкое преступление.
По данным правоохранительных органов, обвиняемые стояли за убийствами Янниса Скафтуроса, Василия Рубетиса и Диониса Музакитиса. Яннис Скафтурос был убит в апреле 2022 года, а двое других человек – в июне 2023 года.