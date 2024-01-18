https://sputnik-georgia.ru/20240118/grazhdan-gruzii-zaderzhali-po-obvineniyu-v-ubiystve-chlenov-grecheskoy-mafii-285732824.html

Граждан Грузии задержали по обвинению в убийстве членов греческой мафии

Граждан Грузии задержали по обвинению в убийстве членов греческой мафии

Убийства были совершены весной 2022 года и летом 2023 года 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T18:20+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Двое из пятерых обвиняемых в убийстве членов греческой мафии – граждане Грузии, они были задержаны, сообщает телеканал "Рустави 2" со ссылкой на местные СМИ. Что касается остальных обвиняемых, то еще двое из них находятся за границей и разыскиваются полицией, а один отбывает наказание за тяжкое преступление. По данным правоохранительных органов, обвиняемые стояли за убийствами Янниса Скафтуроса, Василия Рубетиса и Диониса Музакитиса. Яннис Скафтурос был убит в апреле 2022 года, а двое других человек – в июне 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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