https://sputnik-georgia.ru/20240118/kto-vystupil-initsiatorom-okhlazhdeniya-otnosheniy-mezhdu-rossiey-i-armeniey---otvet-lavrova--285725724.html

Кто выступил инициатором охлаждения отношений между Россией и Арменией – ответ Лаврова

Кто выступил инициатором охлаждения отношений между Россией и Арменией – ответ Лаврова

Многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали выйти из ОДКБ и ЕАЭС 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T13:56+0400

2024-01-18T13:56+0400

2024-01-18T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти России никогда не выступали инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.В Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС", отметил глава МИД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, в мире, армения, сергей лавров, мид россии, москва, одкб