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Кто выступил инициатором охлаждения отношений между Россией и Арменией – ответ Лаврова
Кто выступил инициатором охлаждения отношений между Россией и Арменией – ответ Лаврова
Многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали выйти из ОДКБ и ЕАЭС 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T13:56+0400
2024-01-18T13:56+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти России никогда не выступали инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.В Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС", отметил глава МИД.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, армения, сергей лавров, мид россии, москва, одкб
россия, новости, в мире, армения, сергей лавров, мид россии, москва, одкб
Кто выступил инициатором охлаждения отношений между Россией и Арменией – ответ Лаврова
13:56 18.01.2024 (обновлено: 14:34 18.01.2024)
Многие из нынешних официальных лиц Армении, находясь в оппозиции, призывали выйти из ОДКБ и ЕАЭС
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти России никогда не выступали инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.
"Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях", – заявил Лавров.
В Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС", отметил глава МИД.