https://sputnik-georgia.ru/20240118/obvinyaemogo-v-izbienii-zheny-sotrudnika-merii-goroda-na-zapade-gruzii-otpustili-pod-zalog-285714439.html
Обвиняемого в избиении жены сотрудника мэрии города на западе Грузии отпустили под залог
Обвиняемого в избиении жены сотрудника мэрии города на западе Грузии отпустили под залог
Потерпевшая супруга на суде попросила не отправлять мужа в тюрьму 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T09:20+0400
2024-01-18T09:20+0400
2024-01-18T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Кутаисский районный суд принял решение избрать залог в размере 5 тысяч лари обвиняемому в семейном насилии сотруднику мэрии Ткибули (регион Имерети). По версии следствия, мужчина под воздействием алкоголя 15 января во время ссоры избил жену на глазах у детей. Он был задержан в день инцидента.На суде решающим стали показания супруги, которая попросила не отправлять мужа в тюрьму. Между тем сторона обвинения готовит апелляцию для изменения меры пресечения на заключение. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.По данным СМИ, обвиняемый руководитель службы закупок мэрии Ткибули Джони Касрашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, имерети, ткибули
происшествия, грузия, новости, имерети, ткибули
Обвиняемого в избиении жены сотрудника мэрии города на западе Грузии отпустили под залог
Потерпевшая супруга на суде попросила не отправлять мужа в тюрьму
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Кутаисский районный суд принял решение избрать залог в размере 5 тысяч лари обвиняемому в семейном насилии сотруднику мэрии Ткибули (регион Имерети).
По версии следствия, мужчина под воздействием алкоголя 15 января во время ссоры избил жену на глазах у детей. Он был задержан в день инцидента.
На суде решающим стали показания супруги, которая попросила не отправлять мужа в тюрьму.
Между тем сторона обвинения готовит апелляцию для изменения меры пресечения на заключение.
В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
По данным СМИ, обвиняемый руководитель службы закупок мэрии Ткибули Джони Касрашвили.