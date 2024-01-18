https://sputnik-georgia.ru/20240118/obvinyaemogo-v-izbienii-zheny-sotrudnika-merii-goroda-na-zapade-gruzii-otpustili-pod-zalog-285714439.html

Обвиняемого в избиении жены сотрудника мэрии города на западе Грузии отпустили под залог

Обвиняемого в избиении жены сотрудника мэрии города на западе Грузии отпустили под залог

Потерпевшая супруга на суде попросила не отправлять мужа в тюрьму 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T09:20+0400

2024-01-18T09:20+0400

2024-01-18T09:20+0400

происшествия

грузия

новости

имерети

ткибули

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23527/97/235279775_0:112:2658:1607_1920x0_80_0_0_ce188782ec1bfcb3b88e798f5ab5729a.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Кутаисский районный суд принял решение избрать залог в размере 5 тысяч лари обвиняемому в семейном насилии сотруднику мэрии Ткибули (регион Имерети). По версии следствия, мужчина под воздействием алкоголя 15 января во время ссоры избил жену на глазах у детей. Он был задержан в день инцидента.На суде решающим стали показания супруги, которая попросила не отправлять мужа в тюрьму. Между тем сторона обвинения готовит апелляцию для изменения меры пресечения на заключение. В случае подтверждения вины обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.По данным СМИ, обвиняемый руководитель службы закупок мэрии Ткибули Джони Касрашвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

имерети

ткибули

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, имерети, ткибули