https://sputnik-georgia.ru/20240118/oppozitsionnym-politikam-meshaet-obedinitsya-ikh-ego---chergoleishvili-285734365.html
Оппозиционным политикам мешает объединиться их эго – Черголеишвили
Оппозиционным политикам мешает объединиться их эго – Черголеишвили
В течение многих лет подавляющее большинство оппозиционных политиков обещали людям объединиться, но терпели неудачу, отметила Тамар Черголеишвили 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T19:30+0400
2024-01-18T19:30+0400
2024-01-18T19:41+0400
грузия
политика
новости
ника гварамия
тамара черголеишвили
ника мелия
единое национальное движение
европейская грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Оппозиционные политики не могут объединиться, так как не способны поделить между собой первенство, им мешает собственное эго, написала член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Тамар Черголеишвили на своей странице в соцсети. В конце 2023 года основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа". Как отметила Черголеишвили, дело в том, что эти политики на самом деле хотят объединиться вокруг своей фигуры, а не цели. Сам Гварамия хочет быть первым, и единством он считает единство вокруг себя, подчеркнула она. По ее словам, в течение многих лет подавляющее большинство оппозиционных политиков обещали людям объединиться, и в течение многих лет они и в этом терпели неудачу. По ее словам, нет существенной разницы между нынешним председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили, Никой Гварамия, лидером партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе и экс-омбудсменом, основателем гражданской платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария. Их различает только эго, подытожила политик. Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ника гварамия, тамара черголеишвили, ника мелия, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, ника гварамия, тамара черголеишвили, ника мелия, единое национальное движение, европейская грузия, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиционным политикам мешает объединиться их эго – Черголеишвили
19:30 18.01.2024 (обновлено: 19:41 18.01.2024)
В течение многих лет подавляющее большинство оппозиционных политиков обещали людям объединиться, но терпели неудачу, отметила Тамар Черголеишвили
ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Оппозиционные политики не могут объединиться, так как не способны поделить между собой первенство, им мешает собственное эго, написала член оппозиционной партии "Европейская Грузия" Тамар Черголеишвили на своей странице в соцсети.
В конце 2023 года основатель и экс-гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что ведет переговоры о создании новой политической платформы вместе с экс-председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никой Мелия, а также с партиями "Гирчи – больше свободы" и "Дроа".
"Они не могут объединиться только потому, что не могут разделить первенство. Интересы граждан Грузии не делят этих политиков по содержанию – их делит только собственное эго, и их цель – единство для повышения этого эго", – написала Черголеишвили.
Как отметила Черголеишвили, дело в том, что эти политики на самом деле хотят объединиться вокруг своей фигуры, а не цели.
"Например, если бы Гварамия хотел единства вокруг цели, зачем ему создавать отдельную силу? Гварамия противостоит целям Миши? (осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – ред.). Если есть конфликт, почему он не говорит, в чем суть конфликта? Если он не противостоит Мише, то зачем он создает отдельную силу? Почему не присоединяется к "Нацдвижению," – написала Черголеишвили.
Сам Гварамия хочет быть первым, и единством он считает единство вокруг себя, подчеркнула она.
По ее словам, в течение многих лет подавляющее большинство оппозиционных политиков обещали людям объединиться, и в течение многих лет они и в этом терпели неудачу.
"Другими словами, они создают людям ложные ожидания, будто объединение – это панацея, а затем не оправдывают это ложное ожидание", – сказала оппозиционный политик.
По ее словам, нет существенной разницы между нынешним председателем "Единого национального движения" Леваном Хабеишвили, Никой Гварамия, лидером партии "Лело для Грузии" Мамукой Хазарадзе и экс-омбудсменом, основателем гражданской платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария. Их различает только эго, подытожила политик.
Осенью 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".