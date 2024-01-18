https://sputnik-georgia.ru/20240118/postnye-dni-v-fevrale-2024-chto-mozhno-i-nelzya-est-po-dnyam-285735113.html

Постные дни в феврале 2024: что можно и нельзя есть по дням

Постные дни в феврале 2024: что можно и нельзя есть по дням

По православному церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста – верующие в течение года также постятся по средам и пятницам, кроме... 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T20:46+0400

2024-01-18T20:46+0400

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религия

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О постных днях в феврале 2024 года, что можно и нельзя кушать по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в феврале В феврале 2024 года многодневных постов нет, поэтому верующие будут поститься только по средам и пятницам. В среду постный день установили, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса. Постные дни в феврале выпадают на 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни нельзя кушать яйца, мясные и молочные продукты. Нельзя в постные дни также пить алкогольные напитки. В постные дни в феврале 2024 года можно кушать растительную пищу, включая овощи и фрукты, а также рыбу и рыбные продукты. Тяжело больным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет нельзя строго поститься. Чаще всего они от поста освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников

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