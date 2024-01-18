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Постные дни в феврале 2024: что можно и нельзя есть по дням
Постные дни в феврале 2024: что можно и нельзя есть по дням
По православному церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста – верующие в течение года также постятся по средам и пятницам, кроме... 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T20:46+0400
2024-01-18T20:46+0400
2024-01-18T21:03+0400
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религия
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О постных днях в феврале 2024 года, что можно и нельзя кушать по дням, читайте в Sputnik Грузия. Постные дни в феврале В феврале 2024 года многодневных постов нет, поэтому верующие будут поститься только по средам и пятницам. В среду постный день установили, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса. Постные дни в феврале выпадают на 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 числа. Что можно и нельзя есть В постные дни нельзя кушать яйца, мясные и молочные продукты. Нельзя в постные дни также пить алкогольные напитки. В постные дни в феврале 2024 года можно кушать растительную пищу, включая овощи и фрукты, а также рыбу и рыбные продукты. Тяжело больным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет нельзя строго поститься. Чаще всего они от поста освобождаются. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия
Постные дни в феврале 2024: что можно и нельзя есть по дням
20:46 18.01.2024 (обновлено: 21:03 18.01.2024)
По православному церковному календарю в году четыре многодневных и три однодневных поста – верующие в течение года также постятся по средам и пятницам, кроме Святок и сплошных седмиц
О постных днях в феврале 2024 года, что можно и нельзя кушать по дням, читайте в Sputnik Грузия.
В феврале 2024 года многодневных постов нет, поэтому верующие будут поститься только по средам и пятницам.
В среду постный день установили, как воспоминание о предательстве Иуды, а в пятницу вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса.
Постные дни в феврале выпадают на 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 и 28 числа.
В постные дни нельзя кушать яйца, мясные и молочные продукты. Нельзя в постные дни также пить алкогольные напитки.
В постные дни в феврале 2024 года можно кушать растительную пищу, включая овощи и фрукты, а также рыбу и рыбные продукты.
Тяжело больным, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, военным, путешественникам, беременным женщинам, кормящим матерям и детям до семи лет нельзя строго поститься. Чаще всего они от поста освобождаются.
Материал подготовлен на основе открытых источников