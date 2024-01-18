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Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения отношений с Ираном
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения отношений с Ираном
Глава правительства Пакистана должен был вернуться из Давоса 22 января 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T14:04+0400
2024-01-18T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар решил прервать свой визит в Давос, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум, и вернуться в свою страну на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The News International. Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.В четверг, 18 января, МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, пакистан, иран, давос
Премьер Пакистана прервал визит в Давос из-за обострения отношений с Ираном
Глава правительства Пакистана должен был вернуться из Давоса 22 января
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik.
Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар решил прервать свой визит в Давос, где в эти дни проходит Всемирный экономический форум, и вернуться в свою страну на фоне обострения отношений с Ираном, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету The News International.
Иранский Корпус стражей исламской революции вечером 16 января заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Пакистан решительно осудил атаку Ирана, а в среду отозвал своего посла из Тегерана, указав также на то, что иранский посол пока тоже не сможет продолжать свою дипломатическую миссию в Исламабаде.
"Какар возвращается в Пакистан в четверг, прервав свой визит. Ранее он должен был вернуться 22 января. По словам чиновника, премьер-министр хотел вернуться поздно вечером в среду, но не смог этого сделать из-за расписания рейсов, поскольку отправился в Швейцарию коммерческим рейсом", – сообщает издание.
В четверг, 18 января, МИД Пакистана сообщил о серии ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. В МИД отметили, что целью операции были называющие себя "сармачарами" террористы пакистанского происхождения на неуправляемых территориях внутри Ирана. При этом в МИД указали, что Пакистан уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран, а единственной целью ударов было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана.