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Сборную Грузии по регби возглавит английский специалист

Сборную Грузии по регби возглавит английский специалист

С новым тренером Союз регби Грузии подписал четырехлетний контракт 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T23:30+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальную сборную Грузии по регби возглавит английский тренер, 52-летний Ричард Кокерилл, сообщает Союз регби Грузии. Место тренера сборной Грузии по регби стало вакантным после ухода Левана Маисашвили вскоре после неудачного выступления борджгалоснеби на Кубке мира во Франции. После игр во Франции сборная Грузии опустилась с 11 на 14 строчку в мировом рейтинге. Грузинские регбисты проиграли три из четырех матчей. Маисашвили тренировал сборную и франшизу "Черный лев" с 2020 года. Кокерилл в начале прошлого сезона был назначен главным тренером французского клуба "Монпелье". Вскоре его уволили из-за неудачного выступления в чемпионате Франции (ТОП-14). Кокерелл начал тренерскую деятельность в 2005 году. До назначения в "Монпелье" он был тренером сборной Англии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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