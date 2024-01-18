https://sputnik-georgia.ru/20240118/uskorit-li-obeschanie-mera-remont-odnogo-iz-glavnykh-prospektov-tbilisi---video-285732388.html
Ускорит ли обещание мэра ремонт одного из главных проспектов Тбилиси? – видео
Ускорит ли обещание мэра ремонт одного из главных проспектов Тбилиси? – видео
Ямы, грязь, перерытые тротуары – так выглядит проспект Церетели в Тбилиси, ремонт которого должен завершиться к концу января. Сегодня в это верится с трудом... 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T17:17+0400
2024-01-18T17:17+0400
2024-01-18T17:23+0400
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каха каладзе
каладзе - мэр "мечты"
тбилиси
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На днях мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями-подрядчиками, которые не выполнили свою работу и допустили серьезные ошибки. Власти города и лично мэр Каха Каладзе пообещали сделать все, чтобы сдать объект в обещанный срок, несмотря на создавшуюся ситуацию.Градоначальник даже пообещал лично принять участие в строительных работах. "Я, мои заместители, все сотрудники готовы подключиться к работам. Ремонт дорожной инфраструктуры будет завершен к концу января, как мы и обещали", – заявил мэр города.Ремонт проспекта идет с апреля 2023 года, на него было выделено около 10,5 млн долларов.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", тбилиси, видео
Ускорит ли обещание мэра ремонт одного из главных проспектов Тбилиси? – видео
17:17 18.01.2024 (обновлено: 17:23 18.01.2024)
Ямы, грязь, перерытые тротуары – так выглядит проспект Церетели в Тбилиси, ремонт которого должен завершиться к концу января. Сегодня в это верится с трудом, кажется, что на это нужно еще несколько месяцев
На днях мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями-подрядчиками, которые не выполнили свою работу и допустили серьезные ошибки. Власти города и лично мэр Каха Каладзе пообещали сделать все, чтобы сдать объект в обещанный срок, несмотря на создавшуюся ситуацию.
Градоначальник даже пообещал лично принять участие в строительных работах. "Я, мои заместители, все сотрудники готовы подключиться к работам. Ремонт дорожной инфраструктуры будет завершен к концу января, как мы и обещали", – заявил мэр города.
Ремонт проспекта идет с апреля 2023 года, на него было выделено около 10,5 млн долларов.