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Вавилов: взрывоопасные выборы на Тайване и обострение в Корее
Вавилов: взрывоопасные выборы на Тайване и обострение в Корее
Итоги выборов на Тайване могут оттянуть начало там военного конфликта, при этом США имеют и другие возможности разжигания войны 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T09:34+0400
2024-01-18T09:34+0400
2024-01-18T09:34+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Почему мирное возвращение контроля Китая над Тайванем в ближайшие годы стало практически невозможным? Как Россия смогла стать одним из главных торговых партнеров Китая и продолжится ли рост товарооборота? Зачем глава МИД КНДР прилетела в Россию с визитом? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, тайвань, китай, сша, видео
мультимедиа, видео, в мире, тайвань, китай, сша, видео
Вавилов: взрывоопасные выборы на Тайване и обострение в Корее
Итоги выборов на Тайване могут оттянуть начало там военного конфликта, при этом США имеют и другие возможности разжигания войны
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов.
Почему мирное возвращение контроля Китая над Тайванем в ближайшие годы стало практически невозможным? Как Россия смогла стать одним из главных торговых партнеров Китая и продолжится ли рост товарооборота? Зачем глава МИД КНДР прилетела в Россию с визитом?
Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.