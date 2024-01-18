https://sputnik-georgia.ru/20240118/vavilov-vzryvoopasnye-vybory-na-tayvane-i-obostrenie-v-koree--285715988.html

Вавилов: взрывоопасные выборы на Тайване и обострение в Корее

Вавилов: взрывоопасные выборы на Тайване и обострение в Корее

Итоги выборов на Тайване могут оттянуть начало там военного конфликта, при этом США имеют и другие возможности разжигания войны 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T09:34+0400

2024-01-18T09:34+0400

2024-01-18T09:34+0400

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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" китаевед Николай Вавилов. Почему мирное возвращение контроля Китая над Тайванем в ближайшие годы стало практически невозможным? Как Россия смогла стать одним из главных торговых партнеров Китая и продолжится ли рост товарооборота? Зачем глава МИД КНДР прилетела в Россию с визитом? Ответы на все эти вопросы смотрите в видео.

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