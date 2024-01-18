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Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1000 грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1000 грузовиков
На днях движение было закрыто из-за снегопада и гололеда 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T10:47+0400
2024-01-18T10:47+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Порядка 1000 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было временно ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. В настоящее время дорога для большегрузов открыта. Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 959 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, северная осетия
грузия, новости, общество, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, северная осетия
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1000 грузовиков
На днях движение было закрыто из-за снегопада и гололеда
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Порядка 1000 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было временно ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. В настоящее время дорога для большегрузов открыта.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 959 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.