https://sputnik-georgia.ru/20240118/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-poryadka-1000-gruzovikov-285717493.html

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1000 грузовиков

Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают порядка 1000 грузовиков

На днях движение было закрыто из-за снегопада и гололеда 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T10:47+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Порядка 1000 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Движение автотранспорта на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс было временно ограничено для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за снегопада и гололеда. В настоящее время дорога для большегрузов открыта. Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 959 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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