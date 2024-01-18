https://sputnik-georgia.ru/20240118/vesna-priblizhaetsya-sinoptiki-prognoziruyut-poteplenie-v-gruzii-do-18-gradusov--285730419.html
Весна приближается: синоптики прогнозируют потепление в Грузии до 18 градусов
Весна приближается: синоптики прогнозируют потепление в Грузии до 18 градусов
В Тбилиси сохранится погода без осадков, температура воздуха прогреется до +13 градусов 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T15:53+0400
2024-01-18T15:53+0400
2024-01-18T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. По прогнозам синоптиков, 19-20 января в Грузии в основном сохранится погода без осадков. В Западной Грузии температура воздуха поднимется до +18 градусов. С конца 21 января погода ухудшится, ожидается дождь, а в высокогорье – снег. В Тбилиси сохранится погода без осадков, температура воздуха прогреется до +13. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 19-20 января в Грузии сохранится погода без осадков. 21 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +17. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 19-20 января синоптики прогнозируют погоду без осадков. 21 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 19-20 января ожидается погода без осадков. 21 января синоптики здесь также прогнозируют дождь. Температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 19-20 января ожидается погода без осадков. 21 января пойдет снег. Температура воздуха прогреется до +7. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 19-20 января сохранится погода без осадков. 21 января в некоторых местах ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +14. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 19-20 января синоптики обещают погоду без осадков, однако 21 января в некоторых местах ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +11.В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 19-20 января ожидается погода без осадков, а 21 января в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха упадет до +7.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды
Весна приближается: синоптики прогнозируют потепление в Грузии до 18 градусов
15:53 18.01.2024 (обновлено: 15:57 18.01.2024)
В Тбилиси сохранится погода без осадков, температура воздуха прогреется до +13 градусов
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Грузинские синоптики в ближайшие дни прогнозируют теплую погоду без осадков, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
По прогнозам синоптиков, 19-20 января в Грузии в основном сохранится погода без осадков. В Западной Грузии температура воздуха поднимется до +18 градусов. С конца 21 января погода ухудшится, ожидается дождь, а в высокогорье – снег.
В Тбилиси сохранится погода без осадков, температура воздуха прогреется до +13.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 19-20 января в Грузии сохранится погода без осадков. 21 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +17.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестапони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 19-20 января синоптики прогнозируют погоду без осадков. 21 января ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до 18 градусов тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) 19-20 января ожидается погода без осадков. 21 января синоптики здесь также прогнозируют дождь. Температура воздуха прогреется до 11 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 19-20 января ожидается погода без осадков. 21 января пойдет снег. Температура воздуха прогреется до +7.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 19-20 января сохранится погода без осадков. 21 января в некоторых местах ожидаются осадки. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) синоптики прогнозируют погоду без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +14.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) 19-20 января синоптики обещают погоду без осадков, однако 21 января в некоторых местах ожидается дождь. Температура воздуха прогреется до +11.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 19-20 января ожидается погода без осадков, а 21 января в некоторых местах пойдет снег. Температура воздуха упадет до +7.