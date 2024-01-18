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Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД
Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД
Главный дипломат Грузии заявил о важности развития Среднего коридора 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T13:36+0400
2024-01-18T13:36+0400
2024-01-18T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти Грузии приложат все усилия, чтобы быть надежным партнером и связующим звеном между континентами Европы и Азии, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится в Давосе с 16 января. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч. А в четверг в Давосе состоится панельная дискуссия под названием "Новый рассвет Евразии", на которой Гарибашвили выступит с речью. По словам министра иностранных дел Грузии, панельная дискуссия будет в основном посвящена региональным вопросам, а именно тому, как соединить Европу и Азию. Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, европа, давос, азия, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили
Власти Грузии сделают все, чтобы стать связующим звеном между Европой и Азией – глава МИД
13:36 18.01.2024 (обновлено: 13:46 18.01.2024)
Главный дипломат Грузии заявил о важности развития Среднего коридора
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Власти Грузии приложат все усилия, чтобы быть надежным партнером и связующим звеном между континентами Европы и Азии, заявил министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили в Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.
Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили находится в Давосе с 16 января. В рамках визита глава грузинского правительства уже провел ряд встреч. А в четверг в Давосе состоится панельная дискуссия под названием "Новый рассвет Евразии", на которой Гарибашвили выступит с речью.
По словам министра иностранных дел Грузии, панельная дискуссия будет в основном посвящена региональным вопросам, а именно тому, как соединить Европу и Азию.
"Грузия очень важна с точки зрения географии... Мы неоднократно говорили о важности развития Среднего коридора. Это также один из главных приоритетов. В будущем мы не пожалеем усилий, чтобы сделать Грузию, с одной стороны, надежным партнером, как и прежде, а с другой стороны – быть мостом, связующим звеном между двумя континентами", – заявил Дарчиашвили.
Власти Грузии придают огромное значение развитию Среднего коридора, в котором Китай играет огромную роль. Средний коридор – это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию в страны Европы. По мнению грузинского правительства, на сегодняшний день Средний коридор является наиболее привлекательным и надежным транспортным сообщением между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.