https://sputnik-georgia.ru/20240118/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii--agentstvo-konkurentsii-oshtrafovalo-dve-kompanii-285735258.html

Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании

Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании

Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, заявили в агентстве 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T21:10+0400

2024-01-18T21:10+0400

2024-01-18T21:10+0400

грузия

новости

экономика

общество

защита прав потребителей

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283810272_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_236f68d2d400207942c909c0a55067c7.jpg

ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и прав потребителей Грузии наложило штраф на компании ООО "Фармаси" в размере 4 269,7 лари (около 1,6 тыс. долларов) и на компанию "Пиксель Тач" – 11 859,5 лари (около 4,3 тысячи долларов) за невыполнение наложенных обязательств, сообщает пресс-служба агентства. Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, а также привести правила и условия своей торговли в соответствие с требованиями соответствующих статей закона. В сфере защиты прав потребителей с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 578 заявлений, в 340 случаях начато расследование. За указанный период, согласно решению ведомства, подтверждено 56 нарушений прав потребителей, а в семи случаях – не подтверждены. За отчетный период в пользу потребителей заключено 98 договоров условного обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии