https://sputnik-georgia.ru/20240118/zaschita-prav-potrebiteley-v-gruzii--agentstvo-konkurentsii-oshtrafovalo-dve-kompanii-285735258.html
Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании
Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании
Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, заявили в агентстве 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T21:10+0400
2024-01-18T21:10+0400
2024-01-18T21:10+0400
грузия
новости
экономика
общество
защита прав потребителей
агентство конкуренции грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283810272_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_236f68d2d400207942c909c0a55067c7.jpg
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и прав потребителей Грузии наложило штраф на компании ООО "Фармаси" в размере 4 269,7 лари (около 1,6 тыс. долларов) и на компанию "Пиксель Тач" – 11 859,5 лари (около 4,3 тысячи долларов) за невыполнение наложенных обязательств, сообщает пресс-служба агентства. Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, а также привести правила и условия своей торговли в соответствие с требованиями соответствующих статей закона. В сфере защиты прав потребителей с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 578 заявлений, в 340 случаях начато расследование. За указанный период, согласно решению ведомства, подтверждено 56 нарушений прав потребителей, а в семи случаях – не подтверждены. За отчетный период в пользу потребителей заключено 98 договоров условного обязательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283810272_323:0:3054:2048_1920x0_80_0_0_10d187a0194a380611ba0267b9bef7cc.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
грузия, новости, экономика, общество, защита прав потребителей, агентство конкуренции грузии
Защита прав потребителей в Грузии – агентство конкуренции оштрафовало две компании
Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, заявили в агентстве
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Национальное агентство конкуренции и прав потребителей Грузии наложило штраф на компании ООО "Фармаси" в размере 4 269,7 лари (около 1,6 тыс. долларов) и на компанию "Пиксель Тач" – 11 859,5 лари (около 4,3 тысячи долларов) за невыполнение наложенных обязательств, сообщает пресс-служба агентства.
Обе компании были обязаны в течение месяца восстановить нарушенные права потребителей, а также привести правила и условия своей торговли в соответствие с требованиями соответствующих статей закона.
При этом наложение штрафа не освобождает торговца от обязанности выполнить решение агентства. Кроме того, ведомство проводит процедуру штрафных санкций после подтверждения нарушения – компания не выполняет свои обязательства в направлении защиты прав потребителей.
В сфере защиты прав потребителей с 1 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года зарегистрировано 578 заявлений, в 340 случаях начато расследование.
За указанный период, согласно решению ведомства, подтверждено 56 нарушений прав потребителей, а в семи случаях – не подтверждены.
За отчетный период в пользу потребителей заключено 98 договоров условного обязательства.