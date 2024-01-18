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Землетрясение произошло в центральной части Турции
Землетрясение произошло в центральной части Турции
Очаг землетрясения магнитудой 4 залегал на глубине почти 19 километров 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T10:25+0400
2024-01-18T10:25+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в центральной части Турции, в провинции Кайсери, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09:05 (10:05 по тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, в мире, турция, тбилиси, кайсери
Землетрясение произошло в центральной части Турции
10:25 18.01.2024 (обновлено: 10:43 18.01.2024)
Очаг землетрясения магнитудой 4 залегал на глубине почти 19 километров
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в центральной части Турции, в провинции Кайсери, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Twitter).
Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09:05 (10:05 по тбс).
Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра.