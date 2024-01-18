https://sputnik-georgia.ru/20240118/zemletryasenie-proizoshlo-v-tsentralnoy-chasti-turtsii-285717367.html

Землетрясение произошло в центральной части Турции

Землетрясение произошло в центральной части Турции

Очаг землетрясения магнитудой 4 залегал на глубине почти 19 километров 18.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4 произошло в центральной части Турции, в провинции Кайсери, сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) в соцсети Х (Twitter). Согласно сообщению ведомства, подземные толчки зарегистрированы в районе Яхьялы в 09:05 (10:05 по тбс). Очаг землетрясения залегал на глубине 18,98 километра. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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