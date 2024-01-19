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Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Гори
Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Гори
Женщина после ДТП была доставлена в клинику, но врачи не смогли ее спасти 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T17:10+0400
2024-01-19T17:10+0400
2024-01-19T17:10+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Легковой автомобиль насмерть сбил 65-летнюю женщину в поселении Святая вода города Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Мтавари архи". Женщина была доставлена в клинику, но врачи не смогли ее спасти. В клинике говорят, что пациентка получила травму головы. На место происшествия была мобилизована полиция. Министерство внутренних дел начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, шида картли, гори
происшествия, новости, грузия, шида картли, гори
Автомобиль насмерть сбил пенсионерку в Гори
Женщина после ДТП была доставлена в клинику, но врачи не смогли ее спасти
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Легковой автомобиль насмерть сбил 65-летнюю женщину в поселении Святая вода города Гори (регион Шида Картли), сообщает телеканал "Мтавари архи".
Женщина была доставлена в клинику, но врачи не смогли ее спасти. В клинике говорят, что пациентка получила травму головы.
На место происшествия была мобилизована полиция. Министерство внутренних дел начало расследование по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой смерть" УК Грузии.