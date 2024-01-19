https://sputnik-georgia.ru/20240119/biznes-rossiyan-v-gruzii-i-ne-tolko--novye-dannye-285739757.html

Бизнес россиян в Грузии и не только – новые данные

Бизнес россиян в Грузии и не только – новые данные

По оценке консалтинговой компании, Грузия вышла на первое место по числу зарегистрированных россиянами компаний в зарубежных странах 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T10:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. С участием россиян в период с 24 февраля 2022 года по 22 ноября 2023 года было зарегистрировано около 1,5 тысячи компаний, еще около 25,7 тысячи граждан России зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, говорится в информации Национального агентства гражданского реестра, предоставленной по запросу депутатов. По данным агентства, с участием 1 957 россиян в качестве собственника доли или основателя было зарегистрировано 1 550 юридических лиц. При этом речь идет как о бизнес-компаниях, так и о НПО. Что касается индивидуального предпринимательства, то в период с 24 февраля 2022 года по 22 ноября в реестре регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей прошли 25 689 граждан России. Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы в 2023 году >>По оценке консалтинговой компании "Финион", Грузия вышла на первое место по числу зарегистрированных россиянами компаний. На втором мете находится Казахстан, а на третьем – Армения. Замыкают пятерку лидеров Черногория и Сербия. Открытие бизнеса в Грузии занимает всего один день и для этого достаточен лишь минимальный набор документов. При этом регистрация бизнеса и получение всех необходимых документов происходит в одном месте – Доме юстиции Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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