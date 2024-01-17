https://sputnik-georgia.ru/20240117/rossiyane--lidery-po-peresecheniy-gruzinskoy-granitsy-v-2024-godu-285695212.html

Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы в 2024 году

Россияне – лидеры по пересечению грузинской границы в 2024 году

Граждане России въехали в Грузию 1,85 миллиона раз, а выехали – 1,86 миллиона раз 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Граждане России составляют более четверти всех въехавших в Грузию иностранцев в 2023 году, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. По данным ведомства, в период с 1 января по 31 декабря 2023 года было зафиксировано 7 157 742 въезда в Грузию иностранцев. При этом транзитные въезды за год составили 1,3 миллиона, а въезды менее чем на 24 часа – 1,6 миллиона.Туристы из Израиля предпочтут Грузию Турции в 2024 году – мнение бизнесмена >>Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 7 150 709.По числу въездов и выездов в период в 2023 году лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 1,85 миллиона раз , а выехали – 1,86 миллиона раз. Сухопутный путь в Грузию Помимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей. Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него за последний год в Грузию въехали 345,4 тысячи легковых автомобилей, 195,6 тысячи грузовиков, 9,4 тысячи автобусов, 1,8 тысячи мотоциклов и 105,4 тысячи трейлеровКак будет развиваться туризм в Грузии в 2024 году >> На втором месте – КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, через него в 2023 году въехало 208,6 тысячи легковых автомобилей, 221 тысяча грузовиков, 12,4 тысячи автобусов, 2,2 тысячи мотоциклов и 210,8 тысячи трейлеров. Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 388 тысяч легковых машин, 93,1 тысячи грузовиков, 9,6 тысячи автобусов, 723 мотоцикла и 41,9 тысячи трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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