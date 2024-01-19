https://sputnik-georgia.ru/20240119/dvizhenie-avtotransporta-u-prospekta-tsereteli-budet-ogranicheno-285743922.html
Движение автотранспорта у проспекта Церетели будет ограничено
Движение автотранспорта у проспекта Церетели будет ограничено
Мэрия Тбилиси обещает, что дорожные работы завершатся до конца января 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T12:31+0400
2024-01-19T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на улицах, пересекающихся с проспектом Церетели в Тбилиси, будет поэтапно ограничено до завершения восстановительных работ на проспекте, говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок. В мэрии Тбилиси отметили, что восстановительные работы на проспекте Церетели идут в интенсивном режиме. По этой причине с территории "Динамо Арена" до моста имени Шаликашвили движение автотранспорта временно будет ограничено. В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе>>Ограничение коснется улиц Цабадзе, Пипиа, Гори, Батуми, Поти, Багратиони, Эвдошвили, Кедиа, Вани, Бакрадзе, Самтредиа и Станиславского, где проводят асфальтовое покрытие. Мэрия Тбилиси обещает, что дорожные работы завершатся до конца января и движение автотранспорта на проспекте Церетели восстановится в двустороннем порядке. Столичный муниципалитет приносит извинения за дискомфорт. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, гори, батуми, акакий церетели, динамо арена
грузия, новости, тбилиси, гори, батуми, акакий церетели, динамо арена
Движение автотранспорта у проспекта Церетели будет ограничено
12:31 19.01.2024 (обновлено: 12:50 19.01.2024)
Мэрия Тбилиси обещает, что дорожные работы завершатся до конца января
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на улицах, пересекающихся с проспектом Церетели в Тбилиси, будет поэтапно ограничено до завершения восстановительных работ на проспекте, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок.
В мэрии Тбилиси отметили, что восстановительные работы на проспекте Церетели идут в интенсивном режиме. По этой причине с территории "Динамо Арена" до моста имени Шаликашвили движение автотранспорта временно будет ограничено.
Ограничение коснется улиц Цабадзе, Пипиа, Гори, Батуми, Поти, Багратиони, Эвдошвили, Кедиа, Вани, Бакрадзе, Самтредиа и Станиславского, где проводят асфальтовое покрытие.
Мэрия Тбилиси обещает, что дорожные работы завершатся до конца января и движение автотранспорта на проспекте Церетели восстановится в двустороннем порядке.
Столичный муниципалитет приносит извинения за дискомфорт.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).