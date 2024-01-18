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В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе
В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе
Мэрия Тбилииси требует от компаний-подрядчиков безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков 18.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-18T14:48+0400
2024-01-18T14:48+0400
2024-01-18T15:29+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Компании-подрядчики часто нарушают взятые на себя обязательства при реализации масштабных инфраструктурных проектов из-за нехватки квалифицированной рабочей силы в стране, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя ситуацию с ремонтными работами на проспекте Церетели.Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок.По словам Каладзе, мэрия требует от компаний безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков.Как отметил Каладзе, движение автотранспорта на проспекте Церетели будет полностью восстановлено к концу января.Мэрия Тбилиси 17 января подписала договора с четырьмя компаниями, которые завершат восстановительные работы на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп", "Парма", "Энко" и "Гео Групп".Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло>>В декабре 2023 года сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели были перенесены. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако по обновленному условию работы завершатся за 51 календарный день – в конце января.Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе
14:48 18.01.2024 (обновлено: 15:29 18.01.2024)
Мэрия Тбилииси требует от компаний-подрядчиков безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Компании-подрядчики часто нарушают взятые на себя обязательства при реализации масштабных инфраструктурных проектов из-за нехватки квалифицированной рабочей силы в стране, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя ситуацию с ремонтными работами на проспекте Церетели.
Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок.
"К сожалению, компании-подрядчики не выполнили свои обязательства по контракту. Это не первый случай, и он касается не только мэрии. В целом существует проблема квалифицированной рабочей силы. Нужно некоторое время, чтобы мы развились в этом направлении. При реализации проектов такого масштаба у компаний-подрядчиков часто случаются ошибки, в процессе выписывается множество штрафов", – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, мэрия требует от компаний безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков.
Как отметил Каладзе, движение автотранспорта на проспекте Церетели будет полностью восстановлено к концу января.
"Я понимаю, что осталось мало времени, но в конце января движение будет восстановлено в обоих направлениях, для нас это принципиально важно. Мы сделали ряд заявлений по этому поводу, текущие работы будут завершены в оговоренные сроки", – отметил Каладзе.
Мэрия Тбилиси 17 января подписала договора с четырьмя компаниями, которые завершат восстановительные работы на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп", "Парма", "Энко" и "Гео Групп".
В декабре 2023 года сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели были перенесены. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако по обновленному условию работы завершатся за 51 календарный день – в конце января.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).