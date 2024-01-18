https://sputnik-georgia.ru/20240118/v-gruzii-nekhvatka-kvalifitsirovannykh-kadrov---kaladze-285728375.html

В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе

В Грузии нехватка квалифицированных кадров – Каладзе

Мэрия Тбилииси требует от компаний-подрядчиков безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков 18.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-18T14:48+0400

2024-01-18T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Компании-подрядчики часто нарушают взятые на себя обязательства при реализации масштабных инфраструктурных проектов из-за нехватки квалифицированной рабочей силы в стране, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя ситуацию с ремонтными работами на проспекте Церетели.Мэрия Тбилиси 15 января расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта Церетели ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Работы должны быть окончены до конца января, мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок.По словам Каладзе, мэрия требует от компаний безопасности выполнения работ, качества и соблюдения установленных сроков.Как отметил Каладзе, движение автотранспорта на проспекте Церетели будет полностью восстановлено к концу января.Мэрия Тбилиси 17 января подписала договора с четырьмя компаниями, которые завершат восстановительные работы на проспекте Церетели в Тбилиси – "Блэк Си Групп", "Парма", "Энко" и "Гео Групп".Компании неоднократно штрафовали в ходе ремонта проспекта Церетели – депутат сакребуло>>В декабре 2023 года сроки завершения контракта по восстановлению проспекта Церетели были перенесены. Согласно предыдущему условию, восстановление проспекта Церетели должно было завершиться за 35 календарных дней с 20 декабря 2023 года, однако по обновленному условию работы завершатся за 51 календарный день – в конце января.Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели начались в конце апреля 2023 года. На реконструкцию выделено 28,4 млн лари (около $10,4 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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