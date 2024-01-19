https://sputnik-georgia.ru/20240119/gruzinskaya-mechta-mozhet-nabrat-60-na-parlamentskikh-vyborakh--premer-ministr-285739899.html

"Грузинская мечта" может набрать 60% на парламентских выборах – премьер-министр

"Грузинская мечта" может набрать 60% на парламентских выборах – премьер-министр

Мы готовимся получить максимальный результат, который нужен нашей стране, нашему народу для продолжения мира, стабильности и быстрого экономического развития... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T10:58+0400

2024-01-19T10:58+0400

2024-01-19T10:58+0400

политика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может набрать 60% голосов, если парламентские выборы пройдут завтра и оппозиции нет никаких шансов, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Регистрация партий уже стартовала и завершится в начале сентября. По его словам, на сегодняшний день у оппозиции нет никаких шансов на победу. "Грузинский народ очень хорошо видит, люди знают у кого какое прошлое". Они прекрасно знают, что третьей силы в стране сегодня нет. Есть сила, противостоящая нашей политической власти, а в конечном итоге и нашей стране, и народу – "Единое национальное движение" или новое "Национальное движение", как, например, объединение Хазарадзе или другие мелкие неудачники. Они пытаются объединиться и таким образом преодолеть 5-процентный барьер", – заявил Гарибашвили. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Политические силы, противостоящие церкви, не будут иметь успех на выборах – Кобахидзе >>Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024