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Грузия празднует Крещение Господне
Грузия празднует Крещение Господне
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T09:01+0400
2024-01-19T09:01+0400
2024-01-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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религия , новости, общество, грузия, крещение господне
религия , новости, общество, грузия, крещение господне
Грузия празднует Крещение Господне
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление).
Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник.
В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.
Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.
Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.
В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.