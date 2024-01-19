https://sputnik-georgia.ru/20240119/mnogie-zapadnye-politiki-opozorilis-pered-gruziey-iz-za-saakashvili--papuashvili-285748201.html

Многие западные политики опозорились перед Грузией из-за Саакашвили – Папуашвили

Многие западные политики опозорились перед Грузией из-за Саакашвили – Папуашвили

Глава парламента Грузии прокомментировал заключение Европейского комитета против пыток 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T14:34+0400

2024-01-19T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Многие западные политики опозорили себя перед Грузией и грузинским народом, потому что она лгали, когда заявляли о пытках осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не нашел серьезных нарушений в содержании Саакашвили в клинике "Вивамеди", и отметил его привилегированное положение по сравнению с другими заключенными, проходящими лечение в клинике, так как у экс-президента есть телевизор, он может пользоваться Интернетом, принимает посетителей и находится в большой палате один. Он подчеркнул, что ждет извинений этих людей, при этом добавив, что этого меньше всего следует ожидать. По словам главы грузинского законодательного органа, благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США стало известно, что миллионы были потрачены на лоббистов для покупки статей, телевизионных репортажей, политических заявлений, и общественность даже узнала, что проекты резолюций Европарламента были составлены американскими лоббистами. "Именно так многие организации и многие политики на Западе опозорили себя перед Грузией... Мы должны задуматься над тем, что это за сила, которая тратит такую энергию на покупку СМИ, политических заявлений и различных резолюций. Люди должны подумать об этом и, в том числе, подумать о вызовах, с которыми сталкиваются грузинские власти", - отметил Папуашвили. Европейский комитет против пыток не нашел нарушений в содержании Саакашвили в клинике>>На вопрос ведущего передачи "Актуальная тема" на Первом канале, насколько возможно, что заключение Европейского комитета против пыток станет основанием для перевода Саакашвили из клиники в пенитенциарное учреждение, Папуашвили заявил, что этот вопрос решают врачи. Саакашвили объявил голодовку и причинял себе вред, так как ему давали надежды резолюции, заявления иностранных политиков, демарш дипломатов и врачи, которые тайком в носках вывозили его анализы, отметил Папуашвили."Все это давало ему надежду - еще немного, еще день голодовки, неделя голодовки, еще немного надо похудеть, и мы обязательно спасем тебя от тюрьмы", - заявил Папуашвили. Однако,как отметил Папуашвили, никакого спасения не будет. Саакашвили должен отбыть наказание за преступления, совершенные перед грузинским народом, и, конечно, жертвы его режима заслуживают того, чтобы верховенство закона было исполнено, подчеркнул глава парламента. Страсти вокруг Саакашвили Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках: сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. В больнице слишком комфортно – лидер "Грузинской мечты" о переводе Саакашвили в тюрьму>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны В середине июня Саакашвили заявил о своем решении вернуться в политику, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национального движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, тбилиси, украина, михаил саакашвили, шалва папуашвили, валерий гелашвили, европарламент, тбилисский городской суд