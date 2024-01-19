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Мужчина погиб, катаясь на лыжах на востоке Грузии – СМИ

Мужчина погиб, катаясь на лыжах на востоке Грузии – СМИ

Мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T21:51+0400

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бакуриани

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина погиб на лыжной трассе зимнего курорта Бакуриани, сообщает региональный телеканал "Боржоми ТВ". По данным телеканала, мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника. Сам мужчина погиб на месте, а второго лыжника доставили в клинику. По оценке врачей, у него сломана нога, но в целом состояние стабильное. По факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точную причину смерти установит экспертиза, после чего расследование может быть переквалифицировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

бакуриани

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