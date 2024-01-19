https://sputnik-georgia.ru/20240119/muzhchina-pogib-katayas-na-lyzhakh-na-vostoke-gruzii--smi-285758285.html
Мужчина погиб, катаясь на лыжах на востоке Грузии – СМИ
Мужчина погиб, катаясь на лыжах на востоке Грузии – СМИ
Мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника 19.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-19T21:51+0400
2024-01-19T21:51+0400
2024-01-19T21:53+0400
происшествия
грузия
новости
бакуриани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24208/80/242088027_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c79d1de5c0f97a59de0ae4ac354bd09a.jpg
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина погиб на лыжной трассе зимнего курорта Бакуриани, сообщает региональный телеканал "Боржоми ТВ". По данным телеканала, мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника. Сам мужчина погиб на месте, а второго лыжника доставили в клинику. По оценке врачей, у него сломана нога, но в целом состояние стабильное. По факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точную причину смерти установит экспертиза, после чего расследование может быть переквалифицировано.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бакуриани
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24208/80/242088027_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_2dfe10b28c192a71c0a126b853df5254.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, бакуриани
происшествия, грузия, новости, бакуриани
Мужчина погиб, катаясь на лыжах на востоке Грузии – СМИ
21:51 19.01.2024 (обновлено: 21:53 19.01.2024)
Мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мужчина погиб на лыжной трассе зимнего курорта Бакуриани, сообщает региональный телеканал "Боржоми ТВ".
По данным телеканала, мужчина, спускаясь с горы на высокой скорости, врезался в другого лыжника. Сам мужчина погиб на месте, а второго лыжника доставили в клинику.
По оценке врачей, у него сломана нога, но в целом состояние стабильное.
По факту возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точную причину смерти установит экспертиза, после чего расследование может быть переквалифицировано.