https://sputnik-georgia.ru/20240119/natsbank-gruzii-prognoziruet-snizhenie-stavki-refinansirovaniya-do-neytralnogo-urovnya-285758539.html

Нацбанк Грузии прогнозирует снижение ставки рефинансирования до нейтрального уровня

Нацбанк Грузии прогнозирует снижение ставки рефинансирования до нейтрального уровня

Задачей Нацбанка Грузии является не допустить дальнейшего роста долгосрочных инфляционных ожиданий и удержать их близко к целевому уровню, заявила и. о. главы... 19.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-19T22:24+0400

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2024-01-19T22:24+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

инфляция

ставка рефинансирования

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Долгосрочные инфляционные ожидания хорошо сбалансированы, что свидетельствует о том, что процентные ставки со временем вернутся к относительно низкому нейтральному уровню, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Грузии Натия Турнава на Форуме Восточной Европы. Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, в сентябре – до 10%, а уже в декабре – 9,5%. При этом она отметила, что сейчас задачей Нацбанка Грузии является не допустить дальнейшего роста долгосрочных инфляционных ожиданий и удержать их близко к целевому уровню. "Сохранение умеренно жесткой политики служит большему доверию к политике Центрального банка, особенно после длительного периода уровня инфляции ниже целевого показателя", – сказала Турнава. Что ждет экономику Грузии – три сценария от Нацбанка >>По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, инфляция, ставка рефинансирования