https://sputnik-georgia.ru/20231225/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii--tri-stsenariya-ot-natsbanka-285191962.html

Что ждет экономику Грузии – три сценария от Нацбанка

Что ждет экономику Грузии – три сценария от Нацбанка

Согласно базовому сценарию, экономика Грузии сохранит стабильность и ее рост в 2023 году прогнозируется на уровне 6% 25.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-25T09:01+0400

2023-12-25T09:01+0400

2023-12-25T09:07+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии в своем прогнозе развития экономики страны рассматривает три сценария развития событий, среди которых базовый, позитивный, а также самый неблагоприятный. Базовый сценарий отражает ожидаемое состояние экономики, при котором риск-факторы сбалансированы правильной политикой. Согласно базовому сценарию, экономика Грузии сохранит стабильность и ее рост в 2023 году прогнозируется на уровне 6%. Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора >>Основным фактом рота экономики является более быстрое чем ожидалось востаноление экономического потенциала, что стимулирует производство и инвестиции. Что касается замедления роста в 2023 году по сравнению в 2022, то оно связано с ослаблением внешнего спроса и снижением конкурентоспособности страны на фоне ожидаемых проблем в экономике стран-партнеров и укрепленного обменного курса лари. При этом по базовому сценарию инфляция останется на уровне ниже прогнозируемых 3%, что связано со стабильным курсом лари и жесткой монетарной политикой. При этом в Грузии высокой остается внутренняя инфляция, что вызвано в основном ростом цен на услуги, а также рисками внешней инфляции. Между тем Нацбанк не ожидает быстрого выхода из режима жесткой монетарной политики. По его прогнозу, инфляция достигнет целевого уровня в условиях снижения темпов кредитования и прекращения потока мигрантов. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования>>При этом базовый сценарий предполагает рост цен на недвижимость, и ожидается, что они будут расти в соответствии с экономической ситуацией только после того, как внешний спрос будет заменен на внутренний. В то же время регулятор отмечает, что базовый прогноз является относительным, так как процесс восстановления будет зависеть от событий на Украине и долгосрочности жестких глобальных финансовых условий. При оптимистическом сценарии ожидается более быстрое восстановление экономики в мире, что приведет к улучшению всех прогнозируемых параметров, в том числе к сокращению уровня безработицы и укреплению лари. Низкая инфляция послужит смягчению монетарной политики – и. о. главы Нацбанка Грузии >>Что касается пессимистического сценария, то он основан на том, что конфликт на Украине замедлит восстановление мировой экономики и вероятную переоценку рисков вложений в страны с развивающейся экономикой, что вызовет отток капитала. По пессимистическому сценарию ожидается рост цен на энергоресурсы и зерновые, что замедлит оздоровление мировой экономики и скажется, в первую очередь, на ценах в Грузии. А снижение спроса и рост расходов на функционирование негативно скажется на бизнесе и приведет к росту безработицы и усилит кредитные риски. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии