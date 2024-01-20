https://sputnik-georgia.ru/20240120/bolshe-55---glava-pravyaschey-partii-gruzii-ozvuchil-plany-na-vybory-285773291.html

Больше 55% – глава правящей партии Грузии озвучил планы на выборы

Больше 55% – глава правящей партии Грузии озвучил планы на выборы

На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна сохранить высокую поддержку избирателей и увеличить ее к парламентским выборам, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. По его словам, перед выборами правящая партия предпримет еще больше усилий для развития страны. "Наша предвыборная программа будет от начала и до конца построена на приоритетах, которые связаны с развитием нашей страны", – сказал Кобахидзе. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Премьер рассказал о перспективах "Грузинской мечты" на выборах 2024 года>>Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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