https://sputnik-georgia.ru/20240120/bolshe-55---glava-pravyaschey-partii-gruzii-ozvuchil-plany-na-vybory-285773291.html
Больше 55% – глава правящей партии Грузии озвучил планы на выборы
Больше 55% – глава правящей партии Грузии озвучил планы на выборы
На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T22:20+0400
2024-01-20T22:20+0400
2024-01-20T22:41+0400
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грузинская мечта - демократическая грузия
парламентские выборы в грузии 2024
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парламентские выборы
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна сохранить высокую поддержку избирателей и увеличить ее к парламентским выборам, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе. Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения. По его словам, перед выборами правящая партия предпримет еще больше усилий для развития страны. "Наша предвыборная программа будет от начала и до конца построена на приоритетах, которые связаны с развитием нашей страны", – сказал Кобахидзе. Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей. Премьер рассказал о перспективах "Грузинской мечты" на выборах 2024 года>>Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций. Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , выборы, парламентские выборы
политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , выборы, парламентские выборы
Больше 55% – глава правящей партии Грузии озвучил планы на выборы
22:20 20.01.2024 (обновлено: 22:41 20.01.2024)
На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" должна сохранить высокую поддержку избирателей и увеличить ее к парламентским выборам, заявил председатель партии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут 26 октября 2024 года. На сегодняшний день "Грузинская мечта" – лидер предвыборной гонки по всем опросам общественного мнения.
"В последний год не было ни одного социологического опроса, в котором у нас не было больше 55%. Наша задача – сохранить и увеличить поддержку, которая есть в обществе", – сказал Кобахидзе.
По его словам, перед выборами правящая партия предпримет еще больше усилий для развития страны.
"Наша предвыборная программа будет от начала и до конца построена на приоритетах, которые связаны с развитием нашей страны", – сказал Кобахидзе.
Парламентские выборы в 2024 году станут первыми выборами, которые пройдут полностью по пропорциональной системе, и в парламент попадут партии, набравшие не менее 5% голосов проголосовавших избирателей.
Согласно опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.
Между тем в оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, и политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".