https://sputnik-georgia.ru/20240120/gruziya-budet-predstavlena-na-gastronomicheskom-kongresse-madrid-fusion--285646906.html
Грузия будет представлена на гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn
Грузия будет представлена на гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn
У гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами 20.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-20T15:41+0400
2024-01-20T15:41+0400
2024-01-20T15:49+0400
грузия
новости
туризм
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/11/282333185_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f5ca87a98a70bb884dbbc9ccc410a8ff.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузия будет представлена на известном гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn 2024 в Испании в качестве гостя, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Мероприятие пройдет 29-31 января в столице ИспанииУ гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет открыта так называемая Show Kitchen – открытая кухня, в которой повара будут готовить блюда на глазах у гостей. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены. В частности, на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация грузинских вин. В мероприятии примут участие представители таких стран, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
испания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/11/282333185_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_acc36f892b3d1e13d18b009607bc660a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, испания
грузия, новости, туризм, испания
Грузия будет представлена на гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn
15:41 20.01.2024 (обновлено: 15:49 20.01.2024)
У гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузия будет представлена на известном гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn 2024 в Испании в качестве гостя, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Мероприятие пройдет 29-31 января в столице Испании
У гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет открыта так называемая Show Kitchen – открытая кухня, в которой повара будут готовить блюда на глазах у гостей.
Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены. В частности, на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация грузинских вин.
"В течение трех дней грузинская кухня будет в центре внимания профессионалов гастрономии. Благодаря участию в Madrid Fusiоn 2024 с гастрономическим направлением Грузии ознакомятся гости со всего мира", — говорится в сообщении администрации туризма.
В мероприятии примут участие представители таких стран, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие.
Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.