https://sputnik-georgia.ru/20240120/gruziya-budet-predstavlena-na-gastronomicheskom-kongresse-madrid-fusion--285646906.html

Грузия будет представлена на гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn

Грузия будет представлена на гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn

У гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами 20.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Грузия будет представлена на известном гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn 2024 в Испании в качестве гостя, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. Мероприятие пройдет 29-31 января в столице ИспанииУ гостей конгресса будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда будет открыта так называемая Show Kitchen – открытая кухня, в которой повара будут готовить блюда на глазах у гостей. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены. В частности, на главной сцене будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация грузинских вин. В мероприятии примут участие представители таких стран, как Испания, Швейцария, Норвегия, Дания, Франция, Бельгия, Италия, США, Аргентина, Колумбия, Корея, Филиппины, Чили и другие. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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