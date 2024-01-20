https://sputnik-georgia.ru/20240120/tayny-skandalno-izvestnoy-ikony-v-gruzii-obraz-stalina---tolko-nachalo-285765030.html

Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало

Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало

Пользователи соцсетей увидели среди молящихся на иконе лица, похожие на Ирму Инашвили и Давида Тархана-Моурави 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T15:01+0400

2024-01-20T15:01+0400

2024-01-20T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Икона святой Матроны продолжает оставаться в центре внимания – на одном из клейм иконы жители нашли образы, похожие на лидеров оппозиционной партии "Альянс патриотов". Икона, пожертвованная храму лидерами "Альянса патриотов" Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави, оказалась в центре внимания из-за клейма, на котором изображена встреча советского вождя Иосифа Сталина со святой Матроной. Патриархия рекомендовала переписать икону, так как в официальном житие святой Матроны нет такого эпизода и икона не соответствует канонам. Теперь пользователи в соцсетях активно обсуждают, что на одном из клейм среди молящихся святой Матроне есть лица, похожие на Ирму Инашвили и Давида Тархана-Моурави. Сам Тархан-Моурави уже опроверг подобную информацию. Он также отметил, что у женщины, с которой сравнили Инашвили, светлые волосы, в отличие от самой Инашвили, а у человека, которого сравнили с ним, седые волосы, в то время как он сам уже 10 лет как лысый. Между тем канон иконописи запрещает лишь отклонение от официального жития, не налагая запреты на образы верующих или других лиц на иконах. Строгое требование к соблюдению канона относится непосредственно к самим святым. Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства >>Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, ирма инашвили, иосиф сталин, давид тархан-моурави, консервативное движение, альянс патриотов, патриархия грузии