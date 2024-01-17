https://sputnik-georgia.ru/20240117/ikona-razdora--stalin-mnogotysyachnaya-aktsiya-i-plany-po-uzhestocheniyu-zakonodatelstva-285691108.html

Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства

Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства

Патриархия расценила квалификацию дела об осквернении иконы в главном соборе Грузии как опасный прецедент для поощрения подобных действий 17.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-17T10:35+0400

2024-01-17T10:35+0400

2024-01-17T13:15+0400

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Икона святой Матроны Московской оказалась в центре скандала, спровоцировавшего волну протеста в Грузии. Пожертвованная лидерами оппозиционной консервативной партии "Альянс патриотов" икона находится в патриаршем соборе Грузии – кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба). Она написана грузинским иконописцем и отражает житие Святой Матроны. Скандал разразился после того, как внимание широкой общественности обратили на одно из клейм, отображающих встречу Матроны с советским вождем Иосифом Сталиным. Эта встреча якобы осенью 1941 года ставится под сомнение самой Русской православной церковью, которая и канонизировала Матрону, официально утвердив ее житие, как это принято в православии. Более того, появление в 2008 году иконы "Блаженная Матрона благословляет Иосифа Сталина" вызвало скандал в РПЦ, и икона была вынесена из храма, где хранилась изначально. Что касается Грузии, отношение к Сталину в стране, за небольшими исключениями, мягко говоря, отрицательное. Каждый раз, когда маленькие группы сталинистов самовольно устанавливали бюст Иосифа Виссарионовича, его сразу же кто-то обливал красной краской. За последние три десятка лет независимости власти максимально "стерли" советское прошлое с улиц городов и сел. С 2011 года к этому обязывает, в том числе, закон под названием "Хартия свободы", запрещающий насаждение основ коммунистической и фашистской идеологий, их символику, памятники и так далее. Нападки "радикалов" на церковь наносят ущерб идее либерализма – спикер парламента Грузии>>Но если обливание краской памятников, зданий госучреждений в знак протеста для Грузии явление привычное, то совсем другое дело, когда речь заходит об иконах и в целом православных святынях. Православие Грузия приняла еще в IV веке, и с тех пор эта религия является одной из важнейших опор жизни общества. Подавляющее большинство населения Грузии, согласно последней переписи населения, 83,9% – это православные верующие. Далеко не все из них воцерковленные люди, но уважение святынь и соблюдение традиций для них является неотъемлемой частью жизни. Неудивительно, что осквернение иконы, пусть даже с изображением Сталина, вызвало волну протеста. Тем более, представитель Патриархии, когда скандал еще только разразился, пояснил, что советский вождь не является объектом поклонения, а лишь один из персонажей. А теперь все по порядку. Православных верующих в стране, конечно, абсолютное большинство, но тенденции последнего времени явно не в пользу религии. Молодежь все больше тяготеет к свободе, предпочитая либеральные ценности консервативным взглядам. И пользующаяся авторитетом либеральная часть общества всячески способствует этому, не упуская ни одной возможности для дискредитации консерваторов. Икона святой Матроны Московской со Сталиным на одном из клейм, при том в главном соборе страны, стала настоящим подарком для ярых либералов. Действия не заставили себя долго ждать – спустя два дня после обнародования видео из собора икона была облита краской. При том это та икона, которая была пожертвована храму несколько лет назад. Второе видео, уже облитой краской иконы, выложила в сеть гражданская активистка Ната Перадзе. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе прямо не подтверждала, а лишь написала в соцсети, обращаясь к недовольным, что в следующий раз согласует с ними палитру цветов краски. Ультраправые итак не испытывали уважения к Перадзе, с презрением называя ее ЛГБТ-активисткой, а тут такое... Дело в свои руки решила взять партия "Консервативное движение", известная нетерпимостью к ЛГБТ-сообществу и всему либеральному.Скандал с иконой в Грузии: Патриархия сделала новое заявление>> Тогда Перадзе защитила полиция, оцепившая улицу, на которой проживает активистка, и не дала агрессивно настроенным протестующим даже приблизиться к ее дому. Да, осквернение иконы в храме многих возмутило, но и действия ультраправых многие осудили. Правда, "Консервативное движение" это никак не тронуло – они решили устроить показательное выступление в другой раз и в другом месте. В результате в минувшую субботу они собрали у парламента тысячи сторонников, оскорбленных вандализмом в церкви. Фактически эта акция стала одной из самых масштабных после акций против закона о т. н. иноагентах весной 2023 года. Акция прошла тихо и мирно. Возможно, этому способствовала инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" об ужесточении нынешнего законодательства, которое возмущенные случившимся в храме Самеба сочли совершенно несправедливым. На сегодняшний день нет отдельных статей, касающихся оскорбления и осквернение религий и религиозной атрибутики. В подобных случаях, каковые случались крайне редко, обвинение предъявлялось по статье "Мелкое хулиганство", что является административным нарушением и наказывается штрафом в 500 лари. Аналогичный штраф, к примеру, назначается в случае хранения марихуаны. Кощунство и атака на грузинскую церковь – депутат о скандале вокруг иконы со Сталиным>>Патриархия в свойственной ей сдержанной манере расценила квалификацию дела как опасный прецедент для поощрения подобных действий. При этом Грузинская православная церковь нашла клеймо со Сталиным не соответствующим канону жития святой Матроны и призвала тех, кто пожертвовал ее храму, переписать икону. Таким образом, довольны оказались как консерваторы, так и либерально настроенная часть общества, которая расценила решение Патриархии как свою победу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, иосиф сталин, ната перадзе, святая матрона, консервативное движение, грузинская православная церковь, альянс патриотов, аналитика, политика, грузинская мечта - демократическая грузия