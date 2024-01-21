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"Черный лев" завершил выступление в Кубке вызова среди европейских регбийных клубов
"Черный лев" завершил выступление в Кубке вызова среди европейских регбийных клубов
Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T12:28+0400
2024-01-21T12:28+0400
2024-01-21T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" с тремя поражениями и одной победой завершила выступление в Кубке вызова. Последнюю игру Кубка "Черный лев" проиграл французскому "Клермону" на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси - 3:36. Первыми счет в игре открыли гости и их доминирование продолжилось на протяжении всего первого тайма - 3:17. Картина игры не изменилась и во втором тайме – французы владели полным преимуществом и реализовали три штрафных. В итоге они выиграли с бонусным очком и вышли в плей-офф турнира. Грузинский "Черный лев" в третий раз завоевал Суперкубок Европы по регби >>Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы. В основной сетке Кубка участвуют 20 команд. Турнир стартует в октябре и завершается в мае. Это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов. В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев". Грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, регби, новости грузинского регби
"Черный лев" завершил выступление в Кубке вызова среди европейских регбийных клубов
Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Грузинская франшиза "Черный лев" с тремя поражениями и одной победой завершила выступление в Кубке вызова.
Последнюю игру Кубка "Черный лев" проиграл французскому "Клермону" на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси - 3:36.
Первыми счет в игре открыли гости и их доминирование продолжилось на протяжении всего первого тайма - 3:17. Картина игры не изменилась и во втором тайме – французы владели полным преимуществом и реализовали три штрафных. В итоге они выиграли с бонусным очком и вышли в плей-офф турнира.
Кубок вызова – второй по рангу международный клубный турнир Европы. В основной сетке Кубка участвуют 20 команд. Турнир стартует в октябре и завершается в мае.
Это закрытый турнир. В групповой этап автоматически попадают 18 клубов, занявших места в нижней части турнирных таблиц чемпионатов Англии, Франции и ПРО-14. Две оставшихся позиции занимают команды из других стран, которые получат приглашения от организаторов.
В 2023 году приглашение от организаторов получил "Черный лев".
Грузинская команда попала в одну группу с такими клубами, как "Глостер" (Англия), "Клермон" (Франция), "Кастр" (Франция), "Эдинбург" (Шотландия) и "Скарлетс" (Уэльс).