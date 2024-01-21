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Фестиваль джазовой музыки примет горнолыжный курорт Грузии в феврале
Фестиваль джазовой музыки примет горнолыжный курорт Грузии в феврале
В фестивале примут участие 11 артистов из разных стран мира 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T13:44+0400
2024-01-21T13:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Международный джазовый фестиваль Winter Jazz Gudauri пройдет на горнолыжном курорте Грузии Гудаури (120 км от Тбилиси) 24-25 февраля, сообщает Агентство горных трасс (MTA). В фестивале примут участие 11 артистов из разных стран мира. Откроет фестивальную программу 24 февраля грузинский артист Soulidan (Тамаз Цхакая). Для участия в Winter Jazz Gudauri приглашены легендарные хаус-артисты: Кенни Бобиен, Джош Милан, Кайди Тэтэм, Dj Spen, Грег Готье и Афшин. Грузия присоединяется к празднованию Международного дня джаза >>Завершат первый фестивальный день проектом "Мы говорим Luniwaz" американский музыкант Скотт Кинси и его звездная группа. 25 февраля Winter Jazz Gudauri завершится выступлением хаус-артистов. Организатором зимнего джазового фестиваля является компания Eastern Promotions, а официальным партнером – Агентство горных трасс (МТА). Спонсор фестиваля – Национальная администрация туризма Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, туризм, гудаури, джаз
Фестиваль джазовой музыки примет горнолыжный курорт Грузии в феврале
13:44 21.01.2024 (обновлено: 14:32 21.01.2024)
В фестивале примут участие 11 артистов из разных стран мира
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Международный джазовый фестиваль Winter Jazz Gudauri пройдет на горнолыжном курорте Грузии Гудаури (120 км от Тбилиси) 24-25 февраля, сообщает Агентство горных трасс (MTA).
В фестивале примут участие 11 артистов из разных стран мира.
Откроет фестивальную программу 24 февраля грузинский артист Soulidan (Тамаз Цхакая).
Для участия в Winter Jazz Gudauri приглашены легендарные хаус-артисты: Кенни Бобиен, Джош Милан, Кайди Тэтэм, Dj Spen, Грег Готье и Афшин.
Завершат первый фестивальный день проектом "Мы говорим Luniwaz" американский музыкант Скотт Кинси и его звездная группа.
25 февраля Winter Jazz Gudauri завершится выступлением хаус-артистов.
Организатором зимнего джазового фестиваля является компания Eastern Promotions, а официальным партнером – Агентство горных трасс (МТА). Спонсор фестиваля – Национальная администрация туризма Грузии.