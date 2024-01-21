https://sputnik-georgia.ru/20240121/iznasilovanie-podrostka-v-kakheti-sud-izbral-meru-presecheniya-dlya-mstitelya-285802651.html

Изнасилование подростка в Кахети: суд избрал меру пресечения для "мстителя"

Изнасилование подростка в Кахети: суд избрал меру пресечения для "мстителя"

Досудебное заседание по делу было назначено на 12 марта 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T16:38+0400

2024-01-21T16:38+0400

2024-01-21T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Сигнахский районный суд избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для 35-летнего мужчины, обвиняемого в попытке убийства подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки родственника. Речь идет о деле об изнасиловании 14-летней жительницы Гурджаанского района. По информации СМИ, несовершеннолетняя была изнасилована мужем своей тети, когда они работали на ферме. Мужчина сразу же скрылся с предполагаемого места преступления. После того, как о случившемся узнали родственники подростка, они нашли и жестоко расправились с предполагаемым насильником. В тяжелом состоянии мужчина находится в больнице. В ходе судебного разбирательства сторона защиты ходатайствовала о назначении залога в размере 20 тысяч лари (около 7,5 тысячи долларов), аргументируя это тем, что обвиняемый не собирался убивать зятя, признался в совершении преступления и сдался полиции. Изнасилование подростка и месть: кровавая история на востоке Грузии >>Прокурор, в свою очередь, указал на опасность совершения обвиняемым повторного преступления, воздействия на свидетелей, уничтожения и сокрытия доказательств. Досудебное заседание по делу было назначено на 12 марта. По информации СМИ, обвиняемый в изнасиловании и одновременно пострадавший является гражданином Азербайджана. Он прибыл в Грузию в связи со смертью своей супруги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гурджаанский район

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