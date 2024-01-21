https://sputnik-georgia.ru/20240121/madrid-fusion-glavnoe-blyudo-gruzii--gostepriimstvo-285703511.html

Madrid Fusiоn: главное блюдо Грузии – гостеприимство

Madrid Fusiоn: главное блюдо Грузии – гостеприимство

Грузия будет представлена на известном гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn 2024 в Испании 21.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Представители одного из самых влиятельных гастрономических конгрессов мира Madrid Fusiоn посвятили Грузии пост в соцсети, отметив, что в этой стране главное блюдо – это гостеприимство. Грузия будет представлена на известном гастрономическом конгрессе Madrid Fusiоn 2024 в Испании в качестве гостя. Мероприятие пройдет 29-31 января в Мадриде. Madrid Fusiоn называют самым влиятельным гастрономическим конгрессом в мире. У гостей мероприятия будет возможность ознакомиться с грузинской кухней и туристическими продуктами. У стенда Грузии будет так называемая Show Kitchen – открытая кухня, в которой повара будут готовить блюда на глазах у гостей. Грузинскую кухню на Madrid Fusiоn представит шеф-повар Давид Нариманашвили. Благодаря статусу гостя мероприятия у Национальной администрации туризма будет возможность использовать дополнительные тематические сцены, в рамках которых будут показаны мастер-классы грузинских блюд, также пройдет дегустация грузинских вин. Madrid Fusion – это известный гастрономический праздник, который ежегодно проводится в Мадриде начиная с 2003 года. В нем принимают участие лучшие шеф-повара мира и эксперты кулинарии, которые обсуждают тренды, новые вкусовые пристрастия людей и эволюцию индустрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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