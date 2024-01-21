https://sputnik-georgia.ru/20240121/nuzhno-luchshe-proveryat-kogo-finansiruyut---vitse-spiker-o-rabote-usaid-v-gruzii-285807448.html

Нужно лучше проверять кого финансируют – вице-спикер о работе USAID в Грузии

Нужно лучше проверять кого финансируют – вице-спикер о работе USAID в Грузии

Большая часть населения положительно относится к церкви, заявил депутат 21.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-21T23:09+0400

2024-01-21T23:09+0400

2024-01-21T23:43+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. Агентству США по международному развитию (USAID) нужно лучше изучать финансируемые им в Грузии программы и то, насколько они служат интересам общества, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский СМИ. Спикер парламента Грузии Шалва Папуавшвили в ответ на заявление директора "Центра толерантности", финансируемого USAID, Беки Миндиашвили о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, призвал международных доноров проверять, не используются ли их финансы на дело, которое противоречит правам человека и задевает религиозные чувства людей. В ответ в USAID заявили, что представительство находится в постоянном прозрачном контакте с правительством Грузии по поводу того, как их программы поддерживают евроатлантические устремления страны. По его словам, получается, что антизападным является то, что правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия", правящая команда, большая часть общества положительно относится к церкви как к объединяющей во времена трудностей и вызовов силе. "Большая часть населения положительно относится к церкви не только из-за канонических знаний, но и из-за ощущения, что церковь объединялась, когда страна рушилась, когда перед страной стояли вызовы", - заявил Вольский. По его словам, программа, которая называется "Единство и разнообразие", на деле принципиально отличается от той программы, которую финансирует USAID и не соответствует ее названию. Международные доноры должны проверять, на что НПО тратят их деньги – Папуашвили >>"Я был бы рад, если бы USAID не знало, что финансируемая им программа была использована не по назначению конкретным человеком и группой людей. Надеюсь, они не знали, поскольку название, которое они спонсируют, совершенно другое", - подчеркнул Волський. Как ранее заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, Миндиашвили - человек отличающийся религиозной нетерпимостью и разжигающий религиозную истерию, умудряется получить американское финансирование, при этом на дело, которое абсолютно противоположно тому, что он делает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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