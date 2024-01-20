https://sputnik-georgia.ru/20240120/mezhdunarodnye-donory-dolzhny-proveryat-na-chto-npo-tratyat-ikh-dengi--papuashvili-285765916.html

Международные доноры должны проверять, на что НПО тратят их деньги – Папуашвили

Международные доноры должны проверять, на что НПО тратят их деньги – Папуашвили

Глава грузинского законодательного органа выразил надежду, что USAID будет действовать в интересах американского и грузинского народов 20.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-20T16:20+0400

2024-01-20T16:20+0400

2024-01-20T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуавшвили призвал международных доноров проверять, не используются ли их финансы на дело, которое противоречит правам человека и задевает религиозные чувства людей. Возмущение Папуашвили вызвали недавний факт осквернения иконы Святой Матроны в церкви, а также заявления директора "Центра толерантности" Беки Миндиашвили, который требовал переноса празднования Рождества в Грузии с 7 января на 25 декабря.При этом он отметил, что "Центр толерантности при Народном защитнике", руководителем которого является Миндиашвили, не является структурой аппарата Народного защитника "Это проблематично, поскольку название конституционного органа в некотором роде присваивается, и это вводит граждан в заблуждение и представляет НПО как государственное учреждение", - сказал Папуашвили. По его словам "Центр толерантности" финансируется в рамках одной из программ "Единство в разнообразии" Агентства США по международному развитию (USAID). "Оказалось, что человек, отличающийся религиозной нетерпимостью и разжигающий религиозную истерию, умудряется получить американское финансирование, при этом на дело, которое абсолютно противоположно тому, что он делает", - сказал Папуашвили. Глава парламента Грузии обвинил НПО в подготовке дискредитации выборов 2024 года>>Он привел в пример оскорбительные заявления Миндиашвили в адрес церкви и заявил, что называть Католикоса-Патриарха Грузинской Православной Церкви "шпионом", церковь - "деградировавшей" и называть празднование Рождества 7 января по светскому календарю "антизападной глупостью" - это как раз религиозная нетерпимость, враждебная риторика и разжигание ненависти, то есть то, с чем так называемый Центр толерантности должен бороться. Спикер парламента также отметил, что смесь дезинформации, манипуляций и истерии, направленной против грузинской церковь и ее прихожан, вышла за все рамки и приблизилась к опасному порогу.Скандал с иконой Опубликованное 6 января в соцсети экс-депутатом парламента Грузии Георгием Канделаки видео из кафедрального собора Святой Троицы (Самеба), которое он подписал словами о том, что Сталин – инициатор уничтожения независимости Грузии и убийца тысяч священнослужителей, зарепостили сотни человек. Грузинский сегмент соцсети пестрил комментариями с обсуждением этой темы. Вопрос о том, можно ли было изображать на иконе Сталина и, более того, выставлять такую икону в грузинском храме, является самым обсуждаемым в Грузии начиная с 6 января. Ярые критики властей в один голос начали твердить, что это подтверждает пророссийский настрой властей и Патриархии Грузии, а верующие стали обвинять критиков в очередной атаке на Церковь. Глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил, что вопрос был поднят на Рождество Христово неслучайно и это не первый раз, когда праздник хотят перекрыть скандалом. Спустя несколько дней оказалось, что икону святой Матроны с клеймами, на одном из которых изображен Иосиф Сталин, несколько лет назад пожертвовали собору Самеба лидеры партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави. Икону написал грузинской иконописец. Ажиотаж вокруг иконы Инашвили назвала торжеством полной безграмотности и темноты.Тайны скандально известной иконы в Грузии: образ Сталина – только начало>> Во вторник, 9 января, гражданская активистка Ната Перадзе выложила в соцсети видео из Самеба, на котором видно икону святой Матроны, облитую синей краской. Одни начали благодарить ее за смелый поступок, а другие – осуждать и даже угрожать. Акт вандализма Перадзе признала.В связи со случившимся было начато расследование в административном порядке по статье "Мелкое хулиганство". Полиция опросила Перадзе у нее дома. О деталях сообщено не было. Между тем Патриархия приняла решение в среду и четверг ограничить вход в Самеба представителей СМИ без соответствующей аккредитации. Решение было принято во избежание дальнейшего недопонимания и напряженности в храме, пояснили в Патриархии. Икона раздора – Сталин, многотысячная акция и планы по ужесточению законодательства >>Тем временем ажиотаж вокруг иконы только продолжал набирать обороты. В среду, 10 января, представители и сторонники ультраправой, пророссийской партии "Консервативное движение" устроили акцию протеста у дома Перадзе. Они требовали от государства строгого наказания для всех, кто посмеет осквернять иконы. Более того, они анонсировали следующую акцию. Уже 11 января первое заявление сделала Патриархия Грузии. В нем говорится, что на иконах могут быть изображены как святые, так и реальные истории из их жизни, включая любых людей, в том числе представители власти или мучители. И это никоим образом не означает, что все они восхваляются. Тем не менее, в виду того, что нет никаких доказательств встречи Сталина со святой Матроной, необходимо изменить вышеупомянутый эпизод и учесть другие детали, связанные с канонами иконописи. В Патриархии решили переписать этот эпизод и поручили сделать жертвователям иконы. В ответ на это лидер оппозиционной партии Ирма Инашвили заявила, что икона будет переписана прямо в соборе. При этом она затруднилась назвать сроки, когда икона будет приведена в соответствие канонам иконописи. В субботу, 13 января, несколько десятков тысяч жителей Грузии собрались на акции около здания парламента в центре Тбилиси против осквернения иконы святой Матроны Московской. Акцию организовала ультраправая партия "Консервативное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, иосиф сталин, ната перадзе, ирма инашвили, консервативное движение, usaid