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Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку
Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку
Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки 21.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-21T11:51+0400
2024-01-21T11:51+0400
2024-01-21T12:10+0400
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общество
константин гамсахурдия
шалва папуашвили
георгий кекелидзе
национальная парламентская библиотека
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Председатель парламента Шалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии нового директора – сына первого президента Грузии Константина Гамсахурдия. На прошлой неделе стало известно, что Георгий Кекелидзе, который был директором Национальной библиотеки парламента Грузии с 2012 года, покинул занимаемую должность. По словам Кекелидзе, этому предшествовала встреча со спикером парламента Грузии Папуашвили, который сказал ему, "что пришло время уйти и 11 лет это много". Решение председателя парламента Кекелидзе оценил как несправедливое. В свою очередь Папуашвили назвал решение кадровым и отказался от дополнительных комментариев. По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили поблагодарил сотрудников Национальной библиотеки за многолетнюю деятельность и пожелал новому директору успехов в общенациональном деле. Никакой политики – глава парламента об увольнении директора Национальной библиотеки >>На встрече Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки. Разговор также коснулся реализуемых проектов и планов на будущее в библиотеке. Предшественником Гамсахурдия на посту директора Национальной библиотеки был писатель, поэт, эссеист, телеведущий Георгий Кекелидзе. Он был назначен на должность генерального директора Национальной парламентской библиотеки в 2012 году. В свои 27 лет он стал самым молодым директором Национальной библиотеки за все время ее существования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, константин гамсахурдия, шалва папуашвили, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, общество, константин гамсахурдия, шалва папуашвили, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека
Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку
11:51 21.01.2024 (обновлено: 12:10 21.01.2024)
Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Председатель парламента Шалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии нового директора – сына первого президента Грузии Константина Гамсахурдия.
На прошлой неделе стало известно, что Георгий Кекелидзе, который был директором Национальной библиотеки парламента Грузии с 2012 года, покинул занимаемую должность. По словам Кекелидзе, этому предшествовала встреча со спикером парламента Грузии Папуашвили, который сказал ему, "что пришло время уйти и 11 лет это много". Решение председателя парламента Кекелидзе оценил как несправедливое. В свою очередь Папуашвили назвал решение кадровым и отказался от дополнительных комментариев.
По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили поблагодарил сотрудников Национальной библиотеки за многолетнюю деятельность и пожелал новому директору успехов в общенациональном деле.
На встрече Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки. Разговор также коснулся реализуемых проектов и планов на будущее в библиотеке.
Предшественником Гамсахурдия на посту директора Национальной библиотеки был писатель, поэт, эссеист, телеведущий Георгий Кекелидзе. Он был назначен на должность генерального директора Национальной парламентской библиотеки в 2012 году. В свои 27 лет он стал самым молодым директором Национальной библиотеки за все время ее существования.