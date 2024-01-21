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Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку
Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку
Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки 21.01.2024, Sputnik Грузия
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общество
константин гамсахурдия
шалва папуашвили
георгий кекелидзе
национальная парламентская библиотека
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Председатель парламента Шалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии нового директора – сына первого президента Грузии Константина Гамсахурдия. На прошлой неделе стало известно, что Георгий Кекелидзе, который был директором Национальной библиотеки парламента Грузии с 2012 года, покинул занимаемую должность. По словам Кекелидзе, этому предшествовала встреча со спикером парламента Грузии Папуашвили, который сказал ему, "что пришло время уйти и 11 лет это много". Решение председателя парламента Кекелидзе оценил как несправедливое. В свою очередь Папуашвили назвал решение кадровым и отказался от дополнительных комментариев. По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили поблагодарил сотрудников Национальной библиотеки за многолетнюю деятельность и пожелал новому директору успехов в общенациональном деле. Никакой политики – глава парламента об увольнении директора Национальной библиотеки &gt;&gt;На встрече Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки. Разговор также коснулся реализуемых проектов и планов на будущее в библиотеке. Предшественником Гамсахурдия на посту директора Национальной библиотеки был писатель, поэт, эссеист, телеведущий Георгий Кекелидзе. Он был назначен на должность генерального директора Национальной парламентской библиотеки в 2012 году. В свои 27 лет он стал самым молодым директором Национальной библиотеки за все время ее существования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, константин гамсахурдия, шалва папуашвили, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека
грузия, новости, общество, константин гамсахурдия, шалва папуашвили, георгий кекелидзе, национальная парламентская библиотека

Уже официально – сын первого президента Грузии возглавил Национальную библиотеку

11:51 21.01.2024 (обновлено: 12:10 21.01.2024)
© Courtesy of Parliament of GeorgiaШалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии Константина Гамсахурдия
Шалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии Константина Гамсахурдия - Sputnik Грузия, 1920, 21.01.2024
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Председатель парламента Шалва Папуашвили представил руководству Национальной библиотеки парламента Грузии нового директора – сына первого президента Грузии Константина Гамсахурдия.
На прошлой неделе стало известно, что Георгий Кекелидзе, который был директором Национальной библиотеки парламента Грузии с 2012 года, покинул занимаемую должность. По словам Кекелидзе, этому предшествовала встреча со спикером парламента Грузии Папуашвили, который сказал ему, "что пришло время уйти и 11 лет это много". Решение председателя парламента Кекелидзе оценил как несправедливое. В свою очередь Папуашвили назвал решение кадровым и отказался от дополнительных комментариев.
По сообщению пресс-службы парламента, Шалва Папуашвили поблагодарил сотрудников Национальной библиотеки за многолетнюю деятельность и пожелал новому директору успехов в общенациональном деле.
Никакой политики – глава парламента об увольнении директора Национальной библиотеки >>
На встрече Гамсахурдия ознакомил сотрудников с видением развития Национальной библиотеки. Разговор также коснулся реализуемых проектов и планов на будущее в библиотеке.
Предшественником Гамсахурдия на посту директора Национальной библиотеки был писатель, поэт, эссеист, телеведущий Георгий Кекелидзе. Он был назначен на должность генерального директора Национальной парламентской библиотеки в 2012 году. В свои 27 лет он стал самым молодым директором Национальной библиотеки за все время ее существования.
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