https://sputnik-georgia.ru/20240122/anonimnye-soobscheniya-o-minirovanii-v-batumi-i-tbilisi-postupili-iz-za-rubezha--sgb-gruzii-285810947.html

Анонимные сообщения о минировании в Батуми и Тбилиси поступили из-за рубежа – СГБ Грузии

Анонимные сообщения о минировании в Батуми и Тбилиси поступили из-за рубежа – СГБ Грузии

Сообщившие о минировании использовали номер мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T11:07+0400

2024-01-22T11:07+0400

2024-01-22T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв – Sputnik. Анонимные сообщения о заложенной бомбе в различных местах черноморского курортного города Батуми (АР Аджария) поступили из-за рубежа, где целенаправленно указывался номер мобильного телефона несовершеннолетнего гражданина Грузии, говорится в сообщении Службы государственной безопасности Грузии. Посетители и сотрудники нескольких торговых центров Батуми "Батуми Молл", "Гранд Молл", "Метро Молл" и "Батуми Плаза" 21 января были срочно эвакуированы из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе, а 20 января в Батумском международном аэропорту пришлось отложить на два часа авиарейс Батуми-Стамбул. Анонимное сообщение также потупило в публичную школу №8 в Батуми.Как отмечено в сообщении СГБ, в связи с полученными сообщениями контртеррористическими подразделениями СГБ Грузии и министерством внутренних дел были приняты специальные меры в батумских торговых центрах и учебных заведениях, где не обнаружили взрывчатые вещества или устройства. Служба госбезопасности Грузии возбудила уголовное дело по факту ложного сообщения о терроризме. В рамках проводимых оперативных и следственных мероприятий с целью идентификации инициатора сообщений были уведомлены ведомства стран-партнеров для получения помощи. Массовая эвакуация проводится в торговых центрах в Батуми из-за сообщения о бомбе – СМИ>>Кроме того, в СГБ также сообщили, что ложные сообщения о теракте в торговом центре "Галерия Тбилиси" 30 декабря 2023 года и 17 января текущего года также были получены из-за рубежа, и они были связаны с международными сетевыми играми, в которых участвуют несовершеннолетние лица из разных стран, включая Грузию. По информации Службы госбезопасности, также идентифицирован круг конкретных лиц за рубежом, как инициаторов этих сообщений. В связи с данным фактом были проведены специальные меры. Следствие ведет Антитеррористический центр СГБ Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, батумский международный аэропорт, тбилиси, батуми, служба госбезопасности грузии