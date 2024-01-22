https://sputnik-georgia.ru/20240122/istoricheskiy-rezultat--zamministra-o-pokazatele-vzyatochnichestva-v-gruzii-285824419.html

Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии

Исторический результат – замминистра о показателе взяточничества в Грузии

По показателю взяточничества Грузия на 13-м месте в мире и на девятом месте в Европе, заявил замминистра 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T21:54+0400

2024-01-22T21:54+0400

2024-01-22T21:54+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Процент компаний в Грузии, которые столкнулись хотя бы с одним случаем взяточничества, согласно рейтингу Всемирного банка, составляет 1%, что является историческим результатом, заявил замминистра финансов Михаил Дундуа. Исследование предприятий Всемирного банка фокусируется на многих аспектах деловой среды, которые играют важную роль в росте и развитии частного сектора и, следовательно, экономики в целом. Исследование проводится каждые четыре года. Его цель – оценка бизнес-среды. Последний раз опрос проводился в Грузии с апреля 2023 года по сентябрь 2023 года. За этот период было опрошено 592 владельца компании и высокопоставленных менеджеров. Кроме того, по его словам, страна также взяла 0% по таким направлениям, как размер незаконных платежей при общении с офицерами налоговой. "Было четко и ясно видно, что Грузия имеет передовые позиции в мире в антикоррупционном направлении в плане борьбы и предотвращения взяточничества и является выдающейся как в регионе, так и во всем мире", – сказал замминистра. Исследование предприятий (ES) проводится Группой Всемирного банка в партнерстве с партнерами (EBRD, EIB, DFID). Исследование охватывает все географические регионы мира и сотни тысяч малых, средних и крупных частных компаний. Борьба с коррупцией в Грузии в цифрах: последние данные >>"Глобально наличие коррупции является одним из самых негативных обстоятельств, влияющих на бизнес-среду. Следует отметить, что согласно исследованию количество объектов частного сектора в Грузии, который хотя бы раз на практике сталкивался с требованием выплаты взятки, составляет всего 1 % от числа опрошенных компаний, в то время как этот показатель составляет 7% в странах Европы и Центральной Азии и 11% в странах с высоким уровнем доходов", – говорится в отчете Всемирного банка. По данным на 2012 год, уровень взяточничества в Грузии (9,84 %) и свободы от взяточничества (8,72%) был в 8-15 раз ниже, чем в 2019 году соответственно. Опубликованные в 2012 году данные опирались на опрос, проведенный в 2008 году. Ситуация начала существенно улучшаться с 2013 года, когда резко улучшился показатель случаев взяточничества и индикатор свободы от давления взяточничества (1,43 процента и 0,94 процента соответственно). Наилучшие результаты были получены в опросе 2019-2020 годов, при котором уровень взяточничества снизился до 1,3% (уровень, при котором фирмы сталкивались хотя бы с одним фактом требования взятки или подали хотя бы одно заявление о подкупе), а подкуп снизился до 0,6 %.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, михаил дундуа, министерство финансов грузии, всемирный банк, грузия против коррупции