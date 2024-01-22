https://sputnik-georgia.ru/20240122/luchshie-studenty-meduchilisch-gruzii-smogut-besplatno-proyti-rezidenturu-za-granitsey-285820099.html

Лучшие студенты медучилищ Грузии смогут бесплатно пройти резидентуру за границей

Лучшие студенты медучилищ Грузии смогут бесплатно пройти резидентуру за границей

Минздрав возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T17:29+0400

2024-01-22T17:29+0400

2024-01-22T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лучшие студенты государственных медицинских училищ Грузии смогут продолжить учебу за рубежом, заявил журналистам на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Минздрав Грузии оплатит 100-150 студентам учебу в течение двух-трех лет. Ведомство возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом. После возвращения на родину у них будет возможность трудоустроиться в государственных клиниках страны. На первом этапе бюджет программы составит 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов). По словам министра, через два-три года у Грузии будет серьезный медицинский актив в лице студентов, вернувшихся из-за границы. Данная программа резидентуры для каждого студента будет длиться от 18 до 24 месяцев.Студенты будут отбираться из медучилищ с самым высоким уровнем обучения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси