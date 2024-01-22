https://sputnik-georgia.ru/20240122/luchshie-studenty-meduchilisch-gruzii-smogut-besplatno-proyti-rezidenturu-za-granitsey-285820099.html
Лучшие студенты медучилищ Грузии смогут бесплатно пройти резидентуру за границей
Лучшие студенты медучилищ Грузии смогут бесплатно пройти резидентуру за границей
Минздрав возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T17:29+0400
2024-01-22T17:29+0400
2024-01-22T17:29+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
минздрав
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/05/247760575_0:879:1794:1888_1920x0_80_0_0_4c6f3ccd3144aeaf99f5154a0424f9f9.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лучшие студенты государственных медицинских училищ Грузии смогут продолжить учебу за рубежом, заявил журналистам на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Минздрав Грузии оплатит 100-150 студентам учебу в течение двух-трех лет. Ведомство возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом. После возвращения на родину у них будет возможность трудоустроиться в государственных клиниках страны. На первом этапе бюджет программы составит 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов). По словам министра, через два-три года у Грузии будет серьезный медицинский актив в лице студентов, вернувшихся из-за границы. Данная программа резидентуры для каждого студента будет длиться от 18 до 24 месяцев.Студенты будут отбираться из медучилищ с самым высоким уровнем обучения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24776/05/247760575_100:969:1534:2045_1920x0_80_0_0_1172d5059875a00b98c5a0f81de1208d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, тбилиси
Лучшие студенты медучилищ Грузии смогут бесплатно пройти резидентуру за границей
Минздрав возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Лучшие студенты государственных медицинских училищ Грузии смогут продолжить учебу за рубежом, заявил журналистам на брифинге министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Минздрав Грузии оплатит 100-150 студентам учебу в течение двух-трех лет. Ведомство возьмет расходы как на обучение, так и на проживание за рубежом. После возвращения на родину у них будет возможность трудоустроиться в государственных клиниках страны. На первом этапе бюджет программы составит 10 миллионов лари (3,7 миллиона долларов).
По словам министра, через два-три года у Грузии будет серьезный медицинский актив в лице студентов, вернувшихся из-за границы.
Данная программа резидентуры для каждого студента будет длиться от 18 до 24 месяцев.
Студенты будут отбираться из медучилищ с самым высоким уровнем обучения.