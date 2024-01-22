https://sputnik-georgia.ru/20240122/nepogoda-v-gruzii-i-situatsiya-na-dorogakh-strany--gde-deystvuyut-ogranicheniya-285810250.html

Непогода в Грузии и ситуация на дорогах страны – где действуют ограничения?

Непогода в Грузии и ситуация на дорогах страны – где действуют ограничения?

В основном ограничено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T11:21+0400

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2024-01-22T11:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам как в Западной, так и Восточной Грузии, на некоторых дорогах внутригосударственного значения введены ограничения, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Так, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта на данном участке дороги движение свободное. Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада на 36-47 км участка дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Из-за снегопада на 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за снегопада и опасности схода лавины, на 178-185 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта. На 70-178 км участка (Хаиши-Кала) этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов с более чем 22 местами. На 100-178 км участка (Лахамула-Кала) движение легкового автотранспорта разрешено только с помощью противоскользящих цепей. Движение автотранспорта с высокой проходимостью свободное. На 1-70 км участка дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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