https://sputnik-georgia.ru/20240122/nepogoda-v-gruzii-i-situatsiya-na-dorogakh-strany--gde-deystvuyut-ogranicheniya-285810250.html
Непогода в Грузии и ситуация на дорогах страны – где действуют ограничения?
Непогода в Грузии и ситуация на дорогах страны – где действуют ограничения?
В основном ограничено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T11:21+0400
2024-01-22T11:21+0400
2024-01-22T11:21+0400
грузия
погода
новости
департамент автомобильных дорог
тбилиси
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938662_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_05aae0456b0a7fbd59ed6edfaebee578.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам как в Западной, так и Восточной Грузии, на некоторых дорогах внутригосударственного значения введены ограничения, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Так, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони из-за снегопада и гололеда. Для остального вида автотранспорта на данном участке дороги движение свободное. Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада на 36-47 км участка дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное. Из-за снегопада на 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На остальных участках дороги движение свободное. Из-за снегопада и опасности схода лавины, на 178-185 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта. На 70-178 км участка (Хаиши-Кала) этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов с более чем 22 местами. На 100-178 км участка (Лахамула-Кала) движение легкового автотранспорта разрешено только с помощью противоскользящих цепей. Движение автотранспорта с высокой проходимостью свободное. На 1-70 км участка дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/02/10/274938662_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d97e384cab05f38e3645ec8832a75988.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, непогода в грузии
грузия, погода, новости, департамент автомобильных дорог, тбилиси, непогода в грузии
Непогода в Грузии и ситуация на дорогах страны – где действуют ограничения?
В основном ограничено движение для автомобилей с прицепом или полуприцепом
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Непогода создала проблемы автомобилистам как в Западной, так и Восточной Грузии, на некоторых дорогах внутригосударственного значения введены ограничения, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Так, движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на дороге внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони из-за снегопада и гололеда.
Для остального вида автотранспорта на данном участке дороги движение свободное.
Из-за низкой температуры и интенсивного снегопада на 36-47 км участка дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (с двумя и более ведущими мостами).
На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.
Из-за снегопада на 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом. Для остального вида автотранспорта движение свободное.
На остальных участках дороги движение свободное.
Из-за снегопада и опасности схода лавины, на 178-185 км участка дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили запрещено движение всех видов автотранспорта.
На 70-178 км участка (Хаиши-Кала) этой же дороги запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом, а также автобусов с более чем 22 местами.
На 100-178 км участка (Лахамула-Кала) движение легкового автотранспорта разрешено только с помощью противоскользящих цепей. Движение автотранспорта с высокой проходимостью свободное.
На 1-70 км участка дороги (Зугдиди-Хаиши) движение автотранспорта свободное.