https://sputnik-georgia.ru/20240122/nepogoda-v-gruzii-vvedeny-ogranicheniya-dlya-transporta-na-perevale-v-kakheti-285824049.html

Непогода в Грузии: введены ограничения для транспорта на перевале в Кахети

Непогода в Грузии: введены ограничения для транспорта на перевале в Кахети

В связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T21:29+0400

2024-01-22T21:29+0400

2024-01-22T21:29+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Ограничения движения для автотранспорта введены на 36-60 км участка дороги (село Тетрицклеби-Верона) внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (регион Кахети) из-за интенсивного снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, в связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами. На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, погода, новости, общество, кахети, департамент автомобильных дорог