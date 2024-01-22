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Непогода в Грузии: введены ограничения для транспорта на перевале в Кахети
Непогода в Грузии: введены ограничения для транспорта на перевале в Кахети
В связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T21:29+0400
2024-01-22T21:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Ограничения движения для автотранспорта введены на 36-60 км участка дороги (село Тетрицклеби-Верона) внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (регион Кахети) из-за интенсивного снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, в связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами. На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, общество, кахети, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, общество, кахети, департамент автомобильных дорог
Непогода в Грузии: введены ограничения для транспорта на перевале в Кахети
В связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Ограничения движения для автотранспорта введены на 36-60 км участка дороги (село Тетрицклеби-Верона) внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (регион Кахети) из-за интенсивного снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
По информации ведомства, в связи со снегопадом и низкой температурой разрешено движение лишь для автомобилей высокой проходимости с двумя или более ведущими мостами.
На остальных участках автодороги движение транспорта свободное.