https://sputnik-georgia.ru/20240122/novyy-festival-giz-gizi-proydet-na-vsekh-gornolyzhnykh-kurortakh-gruzii-285822658.html

Новый фестиваль "Гиз-гизи" пройдет на всех горнолыжных курортах Грузии

Новый фестиваль "Гиз-гизи" пройдет на всех горнолыжных курортах Грузии

Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T19:50+0400

2024-01-22T19:50+0400

2024-01-22T19:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый фестиваль "Гиз-гизи" впервые пройдет на всех четырех горнолыжных курортах Грузии, сообщает Национальная администрация туризма. Фестиваль пройдет 2-4 февраля в Гудаури, 9-11 февраля в Бакуриани, 17-18 февраля в Годердзи и 1-3 марта в Местия. В рамках фестиваля в период чемпионатов для привлечения отдыхающих будут обустроены зимние развлекательные деревни, запланированы представления, игры и различные мероприятия. Фестиваль джазовой музыки примет горнолыжный курорт Грузии в феврале >>Бенды и диджеи будут обеспечивать музыкальное сопровождение в течение дня. Обустроена будет и предпринимательская ярмарка на горнолыжную тематику, а также зоны для питания. Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

гудаури

бакуриани

местия

годердзи

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грузия, новости, туризм, культура, гудаури, бакуриани, местия, годердзи