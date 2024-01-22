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Новый фестиваль "Гиз-гизи" пройдет на всех горнолыжных курортах Грузии
Новый фестиваль "Гиз-гизи" пройдет на всех горнолыжных курортах Грузии
Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T19:50+0400
2024-01-22T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый фестиваль "Гиз-гизи" впервые пройдет на всех четырех горнолыжных курортах Грузии, сообщает Национальная администрация туризма. Фестиваль пройдет 2-4 февраля в Гудаури, 9-11 февраля в Бакуриани, 17-18 февраля в Годердзи и 1-3 марта в Местия. В рамках фестиваля в период чемпионатов для привлечения отдыхающих будут обустроены зимние развлекательные деревни, запланированы представления, игры и различные мероприятия. Фестиваль джазовой музыки примет горнолыжный курорт Грузии в феврале >>Бенды и диджеи будут обеспечивать музыкальное сопровождение в течение дня. Обустроена будет и предпринимательская ярмарка на горнолыжную тематику, а также зоны для питания. Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, культура, гудаури, бакуриани, местия, годердзи
грузия, новости, туризм, культура, гудаури, бакуриани, местия, годердзи
Новый фестиваль "Гиз-гизи" пройдет на всех горнолыжных курортах Грузии
Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Новый фестиваль "Гиз-гизи" впервые пройдет на всех четырех горнолыжных курортах Грузии, сообщает Национальная администрация туризма.
Фестиваль пройдет 2-4 февраля в Гудаури, 9-11 февраля в Бакуриани, 17-18 февраля в Годердзи и 1-3 марта в Местия.
В рамках фестиваля в период чемпионатов для привлечения отдыхающих будут обустроены зимние развлекательные деревни, запланированы представления, игры и различные мероприятия.
Бенды и диджеи будут обеспечивать музыкальное сопровождение в течение дня. Обустроена будет и предпринимательская ярмарка на горнолыжную тематику, а также зоны для питания.
Площадку фестиваля оборудуют обогревателями, а посещение будет свободным.