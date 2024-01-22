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Ограничения для транспорта вводятся на проспекте Царицы Кетеван в Тбилиси
Ограничения для транспорта вводятся на проспекте Царицы Кетеван в Тбилиси
Передвижение временно ограничат с 00:00 до 06:00 23 января на участке от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Ограничения для автомобилей вводятся на проспекте Царицы Кетеван в Тбилиси в связи с демонтажом новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба столичной мэрии. В частности, передвижение временно ограничат с 00:00 до 06:00 23 января на участке от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского. Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Ирбахи, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. Автомобильное движение будет возможно со стороны улицы Качинского как в сторону улицы Бочорма, так и в сторону проспекта Царицы Кетеван (с поворотом влево). Кроме того, водители автомобилей будут двигаться от улицы Телави до улицы Бочорма, а также от улицы Иалбузи в направлении левого берега Куры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Ограничения для транспорта вводятся на проспекте Царицы Кетеван в Тбилиси
22:44 22.01.2024 (обновлено: 23:06 22.01.2024)
Передвижение временно ограничат с 00:00 до 06:00 23 января на участке от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Ограничения для автомобилей вводятся на проспекте Царицы Кетеван в Тбилиси в связи с демонтажом новогодней иллюминации, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В частности, передвижение временно ограничат с 00:00 до 06:00 23 января на участке от площади Авлабари до пересечения с улицей Леха Качинского.
Транспортные средства смогут передвигаться по улицам Ирбахи, Цурцумия, Зурабашвили и Качинского. Автомобильное движение будет возможно со стороны улицы Качинского как в сторону улицы Бочорма, так и в сторону проспекта Царицы Кетеван (с поворотом влево).
Кроме того, водители автомобилей будут двигаться от улицы Телави до улицы Бочорма, а также от улицы Иалбузи в направлении левого берега Куры.