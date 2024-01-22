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Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T17:53+0400
2024-01-22T17:53+0400
2024-01-22T17:53+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду до 24 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. С конца 22 января до 24 января в Восточной Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильный, туман, на дорогах – гололед, обледенение линий электропередач. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан
Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду до 24 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии.
С конца 22 января до 24 января в Восточной Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильный, туман, на дорогах – гололед, обледенение линий электропередач.
Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта.