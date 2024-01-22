https://sputnik-georgia.ru/20240122/pogoda-v-gruzii-ukhudshitsya--sinoptiki-preduprezhdayut-grazhdan-285820827.html

Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан

Погода в Грузии ухудшится – синоптики предупреждают граждан

Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T17:53+0400

2024-01-22T17:53+0400

2024-01-22T17:53+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду до 24 января, сообщает Национальное агентство окружающей среды Грузии. С конца 22 января до 24 января в Восточной Грузии ожидается снег, в некоторых местах – сильный, туман, на дорогах – гололед, обледенение линий электропередач. Из-за обильного снегопада, ухудшения видимости и гололеда на определенных участках дороги, возможно, будет ограничено движение автотранспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, погода, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии