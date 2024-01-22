https://sputnik-georgia.ru/20240122/problemy-s-internetom-v-irane-svyazany-s-otklyucheniem-kabelya-v-gruzii-285823895.html

Проблемы с интернетом в Иране связаны с отключением кабеля в Грузии

Проблемы с интернетом в Иране связаны с отключением кабеля в Грузии

Утром в понедельник иранские пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета 22.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, прервали международные входящие линии связи Ирана, сообщило иранское агентство Mehr News Agency. Проблемы с интернетом в Иране возникли в минувшее воскресенье, 21 января. Компания Infrastructure Сommunications заявила, что для решения проблемы в Грузии проводятся необходимые технические мероприятия. По данным агентства, по состоянию на сегодняшнее утро пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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