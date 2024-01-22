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Проблемы с интернетом в Иране связаны с отключением кабеля в Грузии
Проблемы с интернетом в Иране связаны с отключением кабеля в Грузии
Утром в понедельник иранские пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, прервали международные входящие линии связи Ирана, сообщило иранское агентство Mehr News Agency. Проблемы с интернетом в Иране возникли в минувшее воскресенье, 21 января. Компания Infrastructure Сommunications заявила, что для решения проблемы в Грузии проводятся необходимые технические мероприятия. По данным агентства, по состоянию на сегодняшнее утро пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, в мире, новости, происшествия, иран, интернет
грузия, в мире, новости, происшествия, иран, интернет
Проблемы с интернетом в Иране связаны с отключением кабеля в Грузии
21:02 22.01.2024 (обновлено: 21:15 22.01.2024)
Утром в понедельник иранские пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Отключение оптоволоконного кабеля, проходящего через Грузию, прервали международные входящие линии связи Ирана, сообщило иранское агентство Mehr News Agency.
Проблемы с интернетом в Иране возникли в минувшее воскресенье, 21 января.
Компания Infrastructure Сommunications заявила, что для решения проблемы в Грузии проводятся необходимые технические мероприятия.
По данным агентства, по состоянию на сегодняшнее утро пользователи сообщали о серьезных перебоях в работе Интернета.