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Спецслужбы Запада обязаны информировать Турцию о своих операциях в стране – СМИ
Спецслужбы Запада обязаны информировать Турцию о своих операциях в стране – СМИ
Реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции, заявил турецкий дипломат 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T20:38+0400
2024-01-22T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата. По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад. По его словам, Анкара в соответствии с национальной позицией Турции заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)". По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции. "Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что, если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию", – отметил собеседник газеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, турция, анкара, служба разведки
в мире, новости, политика, турция, анкара, служба разведки
Спецслужбы Запада обязаны информировать Турцию о своих операциях в стране – СМИ
Реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции, заявил турецкий дипломат
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik.
Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, сообщила газета Hürriyet
со ссылкой на неназванного дипломата.
По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад.
"Некоторые западные разведывательные организации получили возможность вести бизнес в Турции, приезжать и уезжать без разрешения. Например, западный разведывательный самолет прилетает, остается на некоторое время и улетает. Или что-то подобное. При этом они не давали никакой информации о том, что было на борту, кто был на борту и что они делали", – приводит издание слова дипломата.
По его словам, Анкара в соответствии с национальной позицией Турции заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)".
По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции.
"Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что, если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию", – отметил собеседник газеты.