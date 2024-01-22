https://sputnik-georgia.ru/20240122/spetssluzhby-zapada-obyazany-informirovat-turtsiyu-o-svoikh-operatsiyakh-v-strane--smi-285823122.html

Спецслужбы Запада обязаны информировать Турцию о своих операциях в стране – СМИ

Спецслужбы Запада обязаны информировать Турцию о своих операциях в стране – СМИ

Реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции, заявил турецкий дипломат 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T20:38+0400

2024-01-22T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Западные разведывательные организации больше не смогут совершать операции в Турции без предоставления соответствующей информации Анкаре, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на неназванного дипломата. По его словам, "весьма примечательное событие" произошло некоторое время назад. По его словам, Анкара в соответствии с национальной позицией Турции заявила, что "такие операции, прилеты и вылеты не могут проводиться без предоставления соответствующей информации (турецкой стороне)". По словам источника газеты, реакция западных спецслужб была жесткой, но Анкара осталась на своей принципиальной позиции. "Сначала у них (западных спецслужб) была сильная реакция. Они пустили слух, что это означает поддержку Ирана. Но это было напрасно. Потому что Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию. Было сказано, что, если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию", – отметил собеседник газеты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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