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Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня 22.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-22T17:07+0400
2024-01-22T17:07+0400
2024-01-22T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy останутся без газа на сутки в связи с ремонтными работами на газопроводе в Дидубийском районе столицы 23 января, сообщает пресс-служба компании. Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня. Tbilisi Energy приносит извинения горожанам за причиненные неудобства. "Пожалуйста, не оставляйте газовое оборудование без внимания", – говорится в информации. Среди объектов, которым будет прекращена подача газа, реабилитационный центр для лиц с ОВЗ, школа, Медицинское училище, Агентство развития госуслуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки
Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy останутся без газа на сутки в связи с ремонтными работами на газопроводе в Дидубийском районе столицы 23 января, сообщает пресс-служба компании.
Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня.
Tbilisi Energy приносит извинения горожанам за причиненные неудобства.
"Пожалуйста, не оставляйте газовое оборудование без внимания", – говорится в информации.
Среди объектов, которым будет прекращена подача газа, реабилитационный центр для лиц с ОВЗ, школа, Медицинское училище, Агентство развития госуслуг.