https://sputnik-georgia.ru/20240122/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-gaza-bolee-chem-na-sutki-285818853.html

Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки

Тысячи жителей Тбилиси останутся без газа более чем на сутки

Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня 22.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-22T17:07+0400

2024-01-22T17:07+0400

2024-01-22T17:07+0400

грузия

новости

общество

тбилиси энерджи

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293191_0:88:2000:1213_1920x0_80_0_0_45db07d86c6f210e99f89310a3e00446.jpg

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов газораспределительной компании Tbilisi Energy останутся без газа на сутки в связи с ремонтными работами на газопроводе в Дидубийском районе столицы 23 января, сообщает пресс-служба компании. Восстановление газоснабжения начнется с 12:00 24 января и завершится к 22:00 того же дня. Tbilisi Energy приносит извинения горожанам за причиненные неудобства. "Пожалуйста, не оставляйте газовое оборудование без внимания", – говорится в информации. Среди объектов, которым будет прекращена подача газа, реабилитационный центр для лиц с ОВЗ, школа, Медицинское училище, Агентство развития госуслуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ