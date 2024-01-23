Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240123/285829263.html
Летающий скат и байкальский шаман: победители и финалисты Travel Photographer of the Year
Летающий скат и байкальский шаман: победители и финалисты Travel Photographer of the Year
Стали известны победители и финалисты международного конкурса Travel Photographer of the Year 2023. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки со всего... 23.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-23T12:55+0400
2024-01-23T12:55+0400
мультимедиа
фотография
новости в фотографиях
фотоленты
в мире
фотоконкурс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/17/285829444_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5a3d00e7ed97d8c34abe78583d78df82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/17/285829444_221:0:2000:1334_1920x0_80_0_0_d1f6d17f4829ca763876fe2e2d6a302f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, фотоконкурс

Летающий скат и байкальский шаман: победители и финалисты Travel Photographer of the Year

12:55 23.01.2024
Подписаться
Стали известны победители и финалисты международного конкурса Travel Photographer of the Year 2023. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные снимки со всего мира
© photo : AndreJa Ravnak/TPOTY 2023

Снимок фотографа из Словении Андрея Равнака.

Снимок фотографа из Словении Андрея Равнака. - Sputnik Грузия
1/20
© photo : AndreJa Ravnak/TPOTY 2023

Снимок фотографа из Словении Андрея Равнака.

© photo : Caden Shepard Choi/TPOTY 2023

Снимок фотографа из США Кейден Шепард Чой.

Снимок фотографа из США Кейден Шепард Чой. - Sputnik Грузия
2/20
© photo : Caden Shepard Choi/TPOTY 2023

Снимок фотографа из США Кейден Шепард Чой.

© photo : F.Dilek Yurdakul/TPOTY 2023

Снимок турецкого фотографа Ф. Дилек Юрдакула.

Снимок турецкого фотографа Ф. Дилек Юрдакула. - Sputnik Грузия
3/20
© photo : F.Dilek Yurdakul/TPOTY 2023

Снимок турецкого фотографа Ф. Дилек Юрдакула.

© photo : Lilly Zhang/TPOTY 2023

Снимок фотографа Лилли Чжан из США.

Снимок фотографа Лилли Чжан из США. - Sputnik Грузия
4/20
© photo : Lilly Zhang/TPOTY 2023

Снимок фотографа Лилли Чжан из США.

© photo : Jack Lawson/TPOTY 2023

Снимок фотографа Джека Лоусона из Великобритании.

Снимок фотографа Джека Лоусона из Великобритании. - Sputnik Грузия
5/20
© photo : Jack Lawson/TPOTY 2023

Снимок фотографа Джека Лоусона из Великобритании.

© photo : Armand Sarlangue/TPOTY 2023

Снимок фотографа Армана Сарланга из Франции.

Снимок фотографа Армана Сарланга из Франции. - Sputnik Грузия
6/20
© photo : Armand Sarlangue/TPOTY 2023

Снимок фотографа Армана Сарланга из Франции.

© photo : Martin Broen/TPOTY 2023

Снимок фотографа Мартина Броена из США.

Снимок фотографа Мартина Броена из США. - Sputnik Грузия
7/20
© photo : Martin Broen/TPOTY 2023

Снимок фотографа Мартина Броена из США.

© photo : Athanasios Maloukos/TPOTY 2023

Снимок греческого фотографа Афанасиоса Малукаса.

Снимок греческого фотографа Афанасиоса Малукаса. - Sputnik Грузия
8/20
© photo : Athanasios Maloukos/TPOTY 2023

Снимок греческого фотографа Афанасиоса Малукаса.

© photo : Sergey Gorshkov/TPOTY 2023

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова. - Sputnik Грузия
9/20
© photo : Sergey Gorshkov/TPOTY 2023

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.

© photo : Martin Broen/TPOTY 2023

Снимок американского фотографа Мартина Броена.

Снимок американского фотографа Мартина Броена. - Sputnik Грузия
10/20
© photo : Martin Broen/TPOTY 2023

Снимок американского фотографа Мартина Броена.

© photo : Sun Bin/TPOTY 2023

Снимок китайского фотографа Сан Бина.

Снимок китайского фотографа Сан Бина. - Sputnik Грузия
11/20
© photo : Sun Bin/TPOTY 2023

Снимок китайского фотографа Сан Бина.

© photo : Josien van Geffen/TPOTY 2023

Снимок фотографа из Нидерландов Жозиена ван Геффена.

Снимок фотографа из Нидерландов Жозиена ван Геффена. - Sputnik Грузия
12/20
© photo : Josien van Geffen/TPOTY 2023

Снимок фотографа из Нидерландов Жозиена ван Геффена.

© photo : Sergey Gorshkov/TPOTY 2023

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова. - Sputnik Грузия
13/20
© photo : Sergey Gorshkov/TPOTY 2023

Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.

© photo : Zayan Durrani/TPOTY 2023

Снимок американского фотографа Заяна Дуррани.

Снимок американского фотографа Заяна Дуррани. - Sputnik Грузия
14/20
© photo : Zayan Durrani/TPOTY 2023

Снимок американского фотографа Заяна Дуррани.

© photo : Julian Elliott/TPOTY 2023

Снимок британского фотографа Джулиана Эллиотта.

Снимок британского фотографа Джулиана Эллиотта. - Sputnik Грузия
15/20
© photo : Julian Elliott/TPOTY 2023

Снимок британского фотографа Джулиана Эллиотта.

© photo : Kazuaki Koseki/TPOTY 2023

Снимок японского фотографа Кадзуаки Косеки.

Снимок японского фотографа Кадзуаки Косеки. - Sputnik Грузия
16/20
© photo : Kazuaki Koseki/TPOTY 2023

Снимок японского фотографа Кадзуаки Косеки.

© photo : Andrea Peruzzi/TPOTY 2023

Снимок итальянского фотографа Андреа Перуцци.

Снимок итальянского фотографа Андреа Перуцци. - Sputnik Грузия
17/20
© photo : Andrea Peruzzi/TPOTY 2023

Снимок итальянского фотографа Андреа Перуцци.

© photo : Ignacio Palacios/TPOTY 2023

Снимок австралийско-испанского фотографа Игнасио Паласиоса.

Снимок австралийско-испанского фотографа Игнасио Паласиоса. - Sputnik Грузия
18/20
© photo : Ignacio Palacios/TPOTY 2023

Снимок австралийско-испанского фотографа Игнасио Паласиоса.

© photo : Rohan Neel Shah/TPOTY 2023

Снимок кенийского фотографа Рохана Нил Шаха.

Снимок кенийского фотографа Рохана Нил Шаха. - Sputnik Грузия
19/20
© photo : Rohan Neel Shah/TPOTY 2023

Снимок кенийского фотографа Рохана Нил Шаха.

© photo : Alain Schroeder/TPOTY 2023

Снимок бельгийского фотографа Алена Шредера.

Снимок бельгийского фотографа Алена Шредера. - Sputnik Грузия
20/20
© photo : Alain Schroeder/TPOTY 2023

Снимок бельгийского фотографа Алена Шредера.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0