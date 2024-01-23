Летающий скат и байкальский шаман: победители и финалисты Travel Photographer of the Year

Снимок фотографа из Словении Андрея Равнака.
Снимок фотографа из США Кейден Шепард Чой.
Снимок турецкого фотографа Ф. Дилек Юрдакула.
Снимок фотографа Лилли Чжан из США.
Снимок фотографа Джека Лоусона из Великобритании.
Снимок фотографа Армана Сарланга из Франции.
Снимок фотографа Мартина Броена из США.
Снимок греческого фотографа Афанасиоса Малукаса.
Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.
Снимок американского фотографа Мартина Броена.
Снимок китайского фотографа Сан Бина.
Снимок фотографа из Нидерландов Жозиена ван Геффена.
Снимок российского фотографа Сергея Горшкова.
Снимок американского фотографа Заяна Дуррани.
Снимок британского фотографа Джулиана Эллиотта.
Снимок японского фотографа Кадзуаки Косеки.
Снимок итальянского фотографа Андреа Перуцци.
Снимок австралийско-испанского фотографа Игнасио Паласиоса.
Снимок кенийского фотографа Рохана Нил Шаха.
Снимок бельгийского фотографа Алена Шредера.