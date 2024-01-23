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СВО: российские войска вошли в Авдеевку

СВО: российские войска вошли в Авдеевку

Высшие военные начальники стран НАТО чудес от украинской армии и иностранных наемников уже не ждут, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко. 23.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-23T18:48+0400

2024-01-23T18:48+0400

2024-01-23T19:13+0400

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Вопреки представлениям Запада об "активной обороне" ВСУ, российские войска в зоне СВО за минувшую неделю заметно продвинулись вперед на нескольких участках 1000-километрового фронта, освободили от противника несколько населенных пунктов, и вошли в Авдеевку. ВС РФ полностью владеют инициативой на украинском ТВД.В Харьковской области 21 января ВС России освободили село Крахмальное. Здесь, на купянском направлении имеются тактические предпосылки для развития наступления "Западной" группировки российских войск, и выхода на оперативный простор. Командование ВСУ в панике докладывает натовским хозяевам о сосредоточении под Купянском более 1000 российских танков – в несколько раз больше, чем США и 50 "стран-доноров" собрали для киевского режима за 23 месяца СВО.Подразделения Российской армии 20 января вошли в Авдеевку с юга, закрепились в районе улиц Чернышевского и Спортивной (на участке шириной 1500 метров и глубиной до 700 метров). Украинские войска отступили, и даже пропагандисты киевского режима подтверждают критическую ситуацию в Авдеевке, где ранее был создан мощнейший укрепрайон ВСУ.Ежесуточно наносятся воздушные удары по объектам противника в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и других подконтрольных киевскому режиму областях. Только за минувшие сутки российские системы ПВО сбили шесть ракет Storm Shadow и пять снарядов РСЗО HIMARS, запущенных украинскими марионетками НАТО. "Чудо-оружия" для Украины на Западе нет и не будет.Активизация наступательных действий ВС России в январе 2024 года очевидна. Дальнейшее отступление украинских войск неизбежно. Натовские стратеги пытаются "вычислить" направление главного удара российской армии, однако своим соучастием не способны предотвратить демилитаризацию и денацификацию бандеровской Украины.На Западе чудес не ждутВысшие военачальники стран НАТО 17 – 18 января в Брюсселе проанализировали ситуацию на украинском ТВД, и пришли к выводу, что в 2023 году были излишне оптимистичны. Боевой потенциал ВС России за время СВО значительно возрос. Для киевского режима и НАТО наступивший год столь неблагоприятен по возможностям прокси-ВПК, ресурсам прокси-тыла и боевому потенциалу прокси-войск, что основные надежды США и альянса связаны лишь с "контрнаступлением" ВСУ летом 2025 года. Будто бы российская армия намерена месяцами сидеть в окопах, а не продвигаться далее, в направлении Киева, и к западным границам бывшей УССР.С другой стороны, западный военно-промышленный комплекс в ближайшие годы стремительного роста производительности не обещает. Поэтому хронический дефицит вооружений и боеприпасов для ВСУ гарантирован. Украину и НАТО ждут еще более тяжелые времена. Неслучайно на Западе начали вспоминать, что российская СВО могла достигнуть целей и завершиться в кратчайшие сроки. Без подрыва "Северных потоков" и деградации экономики Евросоюза.Издание The American Conservative цитирует киевских участников российско-украинских переговоров весны 2022 года. В частности, экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович свидетельствует: "Стамбульские соглашения представляли собой протокол о намерениях, и на 90% были подготовлены для прямой встречи с Путиным. Это должно было стать следующим шагом переговоров… Мы обсуждали демилитаризацию, денацификацию, вопросы русского языка, русской церкви и многое другое".Далее киевский режим получил пинка от западных хозяев, у которых были совершенно другие планы на будущее. Все помнят заявление британского премьера Бориса Джонсона в Киеве: "А давайте просто воевать". И марионеточный президент Зеленский отказался от мирного решения, раболепно обрек на гибель сотни тысяч украинцев. Напомню, за время российской спецоперации ВСУ потеряли более 380 тысяч человек. Уничтожено 833 украинских боевых самолета и вертолета, более 11000 беспилотников, 14738 танков и других бронемашин, аппарата, 9027 артиллерийских орудий и РСЗО. Возможно, это лишь начало потерь, ведь Запад надеется на многолетнее продолжение конфликта. Если хватит мобилизованных украинцев.Необандеровцы под руководством США и НАТО ускоренно завершают недолгое существование украинской псевдо-государственности – угрозами, безрассудным сопротивлением, и целенаправленными ударами по мирному населению РФ. Между тем, Москва фиксирует каждое преступление киевского режима, имена украинских участников и зарубежных соучастников. Возмездие неотвратимо, и первые 5800 иностранных наемников – преимущественно граждане Польши, США и Британии – уже отправлены на встречу с Бандерой.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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